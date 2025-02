Giá cà phê Arabica đi lên chưa thấy điểm dừng, tiếp tục cán kỷ lục mới

Giá cà phê hôm nay 7/2

Trên thị trường thế giới, giá Robusta ít thay đổi, còn giá Arabica tiến tới mức kỷ lục mới trong phiên giao dịch thứ 11 liên tiếp.

Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London chốt ở 5.633 USD/tấn. Giá đã đạt 5.840 USD vào tuần trước, cao nhất kể từ khi hợp đồng này bắt đầu giao dịch trong năm 2008.

Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 1,6% lên mức 403,95 US cent/lb, trước đó mức cao nhất hợp đồng này đạt được ở 411,25 US cent/lb, do lo ngại về nguồn cung, đồng thời các nhà giao dịch cũng lo lắng về mối đe dọa thuế quan thương mại.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 129.500 – 130.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng tăng nhẹ 100 đồng/kg so với ngày hôm trước, lên mức 130.500 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Đắk Nông vẫn ổn định ở mức 130.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang ở mốc 129.500 đồng/kg.

Thị trường lạc quan khi nguồn cung và nhu cầu tăng cao sau kỳ nghỉ lễ kéo dài.

Lo ngại về nguồn cung cà phê toàn cầu khan hiếm đang thúc đẩy đà tăng giá chóng mặt, khiến giá cà phê đã tăng gấp đôi trong năm qua. Giá cà phê nguyên liệu cao hơn đẩy giá bán lẻ lên mức đắt đỏ, khiến gia tăng áp lực lên người tiêu dùng.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo, tồn kho cà phê toàn cầu xuống mức thấp nhất trong 25 năm do thời tiết không thuận lợi, khiến sản lượng sụt giảm tại các quốc gia sản xuất hàng đầu.

Trong báo cáo của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO) cho thấy, tính chung trong ba tháng đầu tiên của niên vụ hiện tại (từ tháng 10 - tháng 12/2024), xuất khẩu cà phê toàn cầu đã giảm 0,8% so với cùng kỳ niên vụ trước, xuống còn 32,25 triệu bao. Tính riêng tháng 12/2024, xuất khẩu cà phê toàn cầu giảm đến 12,4% so với cùng kỳ năm trước đó, xuống còn 10,73 triệu bao (loại 60 kg).

Liên đoàn cà phê quốc gia Colombia (NCF) cho biết, nước này đã sản xuất khoảng 1,36 triệu bao cà phê Arabica (loại 60kg/bao) trong tháng 1/2025, tăng mạnh tới 41% so với mức 959.000 bao trong cùng tháng năm 2024. Xuất khẩu trong tháng 1/2025 cũng đạt mức 1,15 triệu bao, tăng 23% so với mức 937.000 bao trong tháng 1/2024. Tính cả năm 2024, Colombia đã sản xuất gần 14 triệu bao cà phê và xuất khẩu khoảng 12,3 triệu bao.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, Việt Nam xuất khẩu 154.635 tấn cà phê trong tháng 1/2025, thu về 799,48 triệu USD.

Tính chung cả năm 2024, trong nhóm 10 thị trường nhập khẩu cà phê lớn nhất của Việt Nam, xuất khẩu sang Đức, Italy, Nhật Bản, Mỹ, Nga giảm. Ngược lại, các thị trường Tây Ban Nha, Philippines, Trung Quốc, Hà Lan, Indonesia tăng mua của Việt Nam. Xuất khẩu mặt hàng này cũng ghi nhận mức tăng ở các thị trường mới như Nga, Philippines, Hà Lan.