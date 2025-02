Giá cà phê trong nước vọt qua mốc 130.000 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay 6/2

Trên thị trường thế giới, giá cà phê hai sàn giao dịch tiếp tục tăng, với Arabica tăng phiên thứ 10 liên tiếp, đạt mức kỷ lục mới. Cà phê Arabica được hỗ trợ bởi sản lượng dự kiến giảm ở Brazil trong niên vụ tới, nhưng giới phân tích cũng nói thị trường này hiện có logic riêng khi các nhà đầu cơ mua vào sẽ thúc đẩy các nhà đầu cơ khác mua theo.

Giá Robusta kỳ hạn tháng 3/2025 trên sàn London tăng 1,53% lên mức 5.643 USD/tấn. Giá Arabica giao cùng kỳ hạn trên sàn New York tăng 3,76% lên mức 397,75 US cent/lb, sau khi vượt qua mức 400 US cent/lb để đạt mức cao nhất từ trước tới nay ở 401,1 US cent/lb.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng thêm 1.200 – 1.400 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 129.500 – 130.500 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.300 đồng/kg, giá cà phê nhân xô tại tỉnh Đắk Nông đang được thu ở mức cao nhất là 130.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đồng loạt tăng 1.400 đồng/kg, lên 130.400 đồng/kg.

Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua ở mức thấp nhất là 129.500 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg.

Lo ngại về nguồn cung thắt chặt tại hai quốc gia sản xuất cà phê lớn nhất thế giới là Brazil và Việt Nam khiến giá cà phê tiếp tục tăng, đạt mức cao kỷ lục. Bên cạnh đó, tình trạng tắc cảng nghiêm trọng tại Brazil khiến hoạt động logistics gặp nhiều khó khăn tại các cảng xuất khẩu.

Conab – cơ quan dự báo mùa vụ của Chính phủ Brazil – dự báo sản lượng cà phê của Brazil trong niên vụ 2025/26 sẽ giảm 4,4% so với niên vụ trước, xuống mức thấp nhất trong 3 năm là 51,81 triệu bao (loại 60 kg/bao).

Conab cũng đã hạ ước tính sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ năm ngoái xuống 54,2 triệu bao, giảm 1,1% so với mức dự báo 54,8 triệu bao được đưa ra vào tháng 9/2024.

Comexim - một trong năm nhà xuất khẩu cà phê lớn nhất của Brazil, dự báo sản lượng cà phê Arabica của nước này chỉ đạt 39,9 triệu bao trong niên vụ 2025/26, giảm 12% so với vụ trước; trong khi cà phê Robusta đạt 23,3 triệu bao, tăng 24%. Theo đó, tổng sản lượng cà phê tại nước này được Comexim dự kiến sẽ giảm 1,8% xuống còn 63,2 triệu bao trong niên vụ 2025/26 khi điều kiện thời tiết bất lợi.