Giá cà phê bùng nổ, tiến sát đỉnh mới ở Đắk Nông hôm nay

Giá cà phê hôm nay 3/2

Trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 hiện đang đứng ở mức 5.718 USD/tấn, tăng tới 16,2% (797 USD/tấn) kể từ đầu năm đến nay. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng tăng 17,3% (839 USD/tấn), đứng ở mức 5.694 USD/tấn.

Tương tự, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 trên Sàn giao dịch New York đã tăng 17,7% (57 US cent/pound) so với cuối năm ngoái, đạt mức kỷ lục 377,85 US cent/pound. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 17,2% (54 US cent/pound) kể từ đầu năm và đang được giao dịch ở mốc 371,35 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh 1.700 – 1.900 đồng/kg, lên mức 129.700 – 130.700 đồng/kg.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.700 đồng/kg, các thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức cao nhất là 130.700 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cũng tăng 1.700 đồng/kg lên mức 130.500 đồng/kg.

Riêng giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 1.900 đồng/kg và được giao dịch ở mức 129.700 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê trong nước hiện đã tăng khoảng 8,5% so với cuối năm 2024, tương ứng 10.000 – 10.200 đồng/kg.

Hiện một số vùng tiếp tục thu hoạch cà phê chín muộn, còn đa phần đã kết thúc vụ thu hoạch năm nay.

Vụ thu hoạch này, người trồng cà phê ở Tây Nguyên được hưởng trọn niềm vui khi giá cà phê đạt mức cao kỷ lục, giúp bà con có một cái Tết ấm no, hạnh phúc.

Cà phê vừa được mùa, được giá không chỉ giúp người dân có được nguồn thu nhập ổn định, mà còn tạo điều kiện để tái đầu tư vào sản xuất và duy trì diện tích canh tác cà phê.

Theo MXV, trong tuần giao dịch trước, hai mặt hàng cà phê tiếp tục gây được sự chú ý đặc biệt của thị trường khi giá cà phê Arabica tăng 8,72% lên 8.330 USD/tấn - mức cao nhất lịch sử, trong khi giá Robusta cũng ghi nhận mức tăng 3,14% lên 5.718 USD/tấn.

Ngay phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá cà phê đã tăng mạnh 6% sau khi báo cáo của Ngân hàng đầu tư Itau BBA cho biết sản lượng cà phê Brazil trong năm 2025 được dự báo sẽ tiếp tục duy trì dưới ngưỡng trung bình lịch sử, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp nguồn cung thiếu hụt. Phiên này, giá cà phê Arabica đã tiệm cận mốc 7.700 USD/tấn, trong khi Robusta ở ngưỡng 5.530 USD/tấn.

Hai mặt hàng cà phê ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trong phiên thứ hai, xu hướng tăng tiếp tục được củng cố sau khi CONAB điều chỉnh giảm dự báo sản lượng vụ 2025-2026 của Brazil xuống 51,81 triệu bao, mức thấp nhất trong vòng ba năm. Arabica kỳ hạn tháng 3 tăng thêm 2,53%, vượt mức 8.000 USD/tấn lần đầu tiên trong lịch sử. Robusta cũng ghi nhận mức tăng lên hơn 5.600 USD/tấn.

Đến phiên thứ 4, sau báo cáo từ Sucden về tình trạng dự trữ Brazil sụt giảm nghiêm trọng, xuống còn khoảng 500.000 bao so với mức dự trữ thông thường là khoảng 8 triệu bao. Điều này có nghĩa là bất kỳ sự gián đoạn nào về thời tiết cũng có thể tác động rất lớn đến giá cà phê toàn cầu. Giá Arabica tăng 2,53% lên 8.081 USD/tấn, trong khi Robusta tăng 0,88% lên 5.609 USD/tấn. Đồng Real Brazil mạnh lên so với USD đã thúc đẩy nông dân nước này hạn chế bán ra thị trường xuất khẩu.

Tại phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá cà phê tiếp tục đà tăng với giá Arabica thiết lập mức đỉnh mới, trong khi đó Robusta cũng tiệm cận mức đỉnh lịch sử khi thị trường Việt Nam gần như "đóng băng" khi người dân và doanh nghiệp trải qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Trước đó, tâm lý kỳ vọng giá tăng sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều hộ nông dân hạn chế bán ra, góp phần đẩy giá cà phê lên cao hơn.