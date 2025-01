Giá cà phê tiến lên mức kỷ lục mới

Giá cà phê hôm nay 31/1

Trong phiên giao dịch kết thúc vào sáng ngày 31/1, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn London tăng thêm 2,23% (125 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 5.734 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 tăng 2,26% (126 USD/tấn), đạt 5.709 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 cũng đạt mức kỷ lục mới là 373,4 US cent/pound, tăng 1,87% (6,85 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 tăng 1,88% (6,8 US cent/pound), chốt ở mốc 368,15 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 127.800 – 129.000 đồng/kg, tiếp tục tăng thêm 1.000 – 1.300 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Theo đó, sau khi điều chỉnh tăng 1.200 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 129.000 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai đang cùng được thu mua ở mức 128.800 đồng/kg, tăng lần lượt 1.200 đồng/kg và 1.300 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg và được giao dịch ở mức thấp nhất là 127.800 đồng/kg.

Như vậy, chỉ trong ba ngày Tết, giá cà phê trong nước đã tăng tổng cộng 4.100 – 4.600 đồng/kg.

Theo VICOFA, lý do khiến cà phê tăng giá mạnh là do hàng ra chậm trong khi thời điểm này Việt Nam "một mình một chợ" trên thế giới.

Việt Nam đang nghỉ Tết, nguồn cung gián đoạn, các nhà rang xay lên sàn London mua hàng đẩy giá lên cao và sàn bắt buộc phải mua thêm hàng để bảo đảm tỉ lệ tồn kho.

Hiện tại, chi phí để chuyển hàng từ Việt Nam sang kho London từ 300 – 400 USD/tấn, tức giá xuất khẩu từ Việt Nam là hơn 5.000 USD/tấn. Các hợp đồng mua giá cao hơn chủ yếu đi vào sản xuất luôn, không qua sàn nữa.

VICOFA cho rằng hiện giá cà phê ở mức quá cao nên việc đầu cơ rất khó vì cần nguồn vốn lớn, rủi ro khi giá hạ. Các nhà rang xay hiện cũng chỉ mua lượng hàng đủ cho sản xuất khoảng 1 tháng thay vì 3-6 tháng như trước đây. Do lượng tồn kho quá thấp, khi cần hàng các nhà rang xay phải mua với giá cao.

Về lý do giá cà phê có thể lên mức "không tưởng" như hiện nay, VICOFA nhìn nhận vai trò chính là từ nông dân sản xuất điều tiết thị trường khi họ đã có tài chính tốt, không bán vội cà phê mà bán ra từ từ. Trong khi đó, nhu cầu cà phê của thế giới vẫn ở mức cao khiến giá cà phê tăng không dừng. Từ nay đến tháng 5, giá cà phê vẫn ở mức tốt khi nguồn cung vẫn phụ thuộc vào Việt Nam.