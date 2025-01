Giá cà phê quay đầu giảm sau 6 phiên tăng liên tiếp, Gia Lai có mức giảm thấp nhất hôm nay

Giá cà phê hôm nay 28/1

Giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn London đã giảm 1,52% (84 USD/tấn) sau 6 phiên tăng giá liên tiếp, xuống còn 5.460 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng giảm 1,44% (79 USD/tấn), xuống còn 5.420 USD/tấn.

Ngược lại, trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 tiếp tục tăng 0,47% (1,65 US cent/pound), lên mức cao kỷ lục 349,2 US cent/pound. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 đạt 344,15 US cent/pound, tăng 0,32% (1,1 US cent/pound).

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên dao động ở mức 123.700 – 124.500 đồng/kg, giảm 800 – 1.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 124.500 đồng/kg. Dù vậy đây vẫn là địa phương có giá thu mua cao nhất cả nước.

Tiếp theo là giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk đứng ở mức 124.300 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai cũng giảm 800 đồng/kg về mốc 124.200 đồng/kg.

Còn tại Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay giảm 1.000 đồng/kg về mốc là 123.700 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, việc giá cà phê giảm ở phiên giao dịch này không có gì bất thường khi đã tăng liên tiếp 6 phiên. Điều này cho thấy một số nhà đầu tư đã chốt lời sau khi đạt được lợi nhuận kỳ vọng.

Đối với thị trường trong nước, nông dân đã có một năm "chốt sổ" thành công khi giá cà phê cao ngay từ đầu vụ, phổ biến quanh từ 110.000-130.000 đồng/kg - mức cao chưa từng có trong lịch sử. Cách đây vài năm, mức giá 50.000 đồng/kg đã là "mơ ước" của người trồng cà phê.

Từ nay đến tháng 5/2025, thị trường thế giới phụ thuộc vào nguồn cung cà phê của Việt Nam nên chỉ cần không bán ra ồ ạt thì giá vẫn vững ở mức cao.

Cà phê là loại nông sản có mức giá tăng cao nhất trong năm 2024. Do đó, một số nơi thậm chí còn dùng cây cà phê chưng Tết để cầu mong một năm sung túc, thịnh vượng.

Trước đó, theo số liệu mới công bố từ Viện Địa lý và Thống kê Brazil (IBGE), sản lượng cà phê nước này dự kiến đạt 53,2 triệu bao loại 60kg trong năm 2025, giảm 6,8% so năm 2024. Riêng sản lượng cà phê Arabica được dự báo đạt 35,6 triệu bao, tương đương mức sụt giảm 11,2%.

Đáng chú ý, Cơ quan Cung ứng Mùa vụ Brazil (CONAB) cũng vừa điều chỉnh giảm dự báo tổng sản lượng cà phê năm 2024 xuống còn 54,22 triệu bao, giảm 1,05% so với báo cáo trước và thấp hơn 1,6% so năm 2023. Nguyên nhân chủ yếu đến từ những lo ngại về điều kiện thời tiết tại các vùng trọng điểm. Trong đó, sản lượng Arabica ước đạt 39,6 triệu bao, tăng nhẹ so dự báo tháng 9/2024 và cao hơn 1,8% so năm trước. Trong khi đó, sản lượng Robusta dự kiến đạt 14,62 triệu bao, tăng 4% so với báo cáo trước nhưng giảm gần 10% so năm 2023.

Diễn biến tăng giá vừa qua của cà phê còn được hỗ trợ bởi yếu tố tỷ giá. Kết thúc tuần qua, chỉ số Dollar Index suy yếu 1,74% xuống 107,4 điểm. Đồng USD giảm giá trong khi đồng Real Brazil mạnh lên khiến nông dân Brazil có tâm lý hạn chế bán ra do thu về ít ngoại tệ, dẫn đến nguồn cung xuất khẩu giảm sút.

Tại Việt Nam - quốc gia sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, thị trường gần như "đóng băng" khi người dân và doanh nghiệp bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày. Trước đó, tâm lý kỳ vọng giá tăng sau kỳ nghỉ lễ đã khiến nhiều hộ nông dân hạn chế bán ra, góp phần đẩy giá cà phê lên cao hơn trước khi giảm như hôm nay.