Giá cà phê tiếp tục đồng loạt tăng mạnh trong ngày đầu tiên của năm mới

Giá cà phê hôm nay 29/1

Ngày 29/1, giá cà phê đồng loạt tăng mạnh trên cả hai sàn London và New York.

Theo đó, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 3/2025 trên sàn London tăng 1,83% (100 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước, lên mức 5.560 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 5/2025 cũng tăng 1,86% (101 USD/tấn), đạt 5.521 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2025 đạt kỷ lục mới 357,5 US cent/pound, tiếp tục tăng 2,38% (8,3 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 5/2025 đạt đỉnh mới ở mức 351,9 US cent/pound, tăng 2,25% (7,75 US cent/pound).

Giá cà phê hôm nay 29/1/2025 trong khoảng 125.300 - 126.000 đồng/kg.

Theo số liệu mới nhất Tổng cục Hải quan vừa công bố, trong 15 ngày đầu tháng 1/2025, các doanh nghiệp của Việt Nam đã xuất khẩu gần 73.820 tấn cà phê nhân, thu về gần 400 triệu USD (tương đương gần 10.000 tỷ đồng).

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê tuy giảm tới 22,9% về lượng nhưng lại tăng mạnh 41,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy là nối tiếp đà tăng kỷ lục năm 2024, ngay từ những ngày đầu tiên của năm nay, xuất khẩu mặt hàng nông sản hàng đầu này đã đạt được con số ấn tượng, hứa hẹn một năm tiếp tục phá kỷ lục.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, năm 2024 là một năm đặc biệt với ngành hàng cà phê, đánh dấu mốc lần đầu tiên, giá cà phê Việt Nam cao nhất thế giới. Đặc biệt, giá cà phê Robusta xuất khẩu cao hơn giá cà phê Arabica và đây là điều chưa từng xảy ra. Đây cũng là nền tảng tốt để giá cà phê tiếp tục xu hướng tăng trong năm nay.

Năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đặt mục tiêu tổng sản lượng cà phê đạt 1,98 triệu tấn, tăng nhẹ so với năm ngoái. Dự báo, năm nay xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng khi nguồn cung tăng và nhu cầu tiêu dùng của các nước trên thế giới gia tăng mạnh, dự kiến đạt 24,4 triệu bao (tăng 1,8 triệu bao so với năm ngoái).