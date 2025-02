Giá cà phê trong nước hôm nay bất ngờ đồng loạt 'bốc hơi' khi giá thế giới vẫn tăng

Giá cà phê hôm nay 4/2

Phiên giao dịch ngày 4/2, giá cà phê Robusta trên sàn ICE Futures Europe London kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 tăng 11 USD, giao dịch tại 5.545 USD/tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 5/2025 tăng 10 USD giao dịch tại 5.530 USD/tấn. Khối lượng giao dịch trung bình.

Giá cà phê Arabica trên sàn ICE Futures US New York tiếp tục tăng mạnh, kỳ hạn giao hàng tháng 3/2025 tăng 2,4 Cent, giao dịch tại 383,3 Cent/lb. Trong khi, kỳ hạn giao tháng 5/2025 tăng 1,95 Cent, giao dịch tại 376,3 Cent/lb. Khối lượng giao dịch cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt bốc hơi 2.500 đồng/kg, về mốc 127.200 – 128.200 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông hiện đang thu mua ở mức cao nhất là 128.200 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng đứng ở mức 128.000 đồng/kg.

Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thu mua thấp nhất ở mức 127.200 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong nửa đầu tháng 1/2025, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 73.818 tấn, trị giá 399,4 triệu USD, giảm 4,8% về lượng và 3,6% về trị giá so với nửa cuối tháng trước, đồng thời giảm 29% về lượng nhưng tăng tới 77,4% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi bội thu kỷ lục trong năm 2024, cà phê - loại hạt thế mạnh của Việt Nam - mở hàng xuất khẩu trong 15 ngày đầu năm 2025 đã thu về gần 10.000 tỷ đồng.

Cơ quan Thống kê nông nghiệp Brazil (Conab) đã hạ dự báo về vụ mùa cà phê năm 2024 của nước này giảm 570.000 bao, chủ yếu là do sản lượng hạt cà phê robusta thấp hơn dự kiến.

Trong báo cáo gần đây nhất về vụ mùa cà phê năm 2024, Conab ước tính tổng sản lượng là 54,21 triệu bao, giảm so với mức 54,78 triệu bao được ghi nhận hồi tháng 9/2024. Cơ quan này dự báo sản lượng cà phê arabica là 39,59 triệu bao, hầu như không thay đổi so với tháng 9, trong khi ước tính sản lượng robusta là 14,61 triệu bao, giảm so với mức 15,2 triệu bao trước đó.

Conab cho biết, sản lượng cà phê năm 2024 của Brazil thấp hơn 1,6% so với sản lượng năm 2023, mặc dù là "năm thuận lợi" trong chu kỳ cà phê arabica hai năm một lần, luân phiên giữa những năm có sản lượng cao hơn và thấp hơn.

Hầu hết các nhà phân tích và công ty giao dịch đều dự báo sản lượng của Brazil lớn hơn, đặc biệt là vụ mùa robusta, thường vượt quá 20 triệu bao. Conab cho biết điều kiện thời tiết bất lợi năm ngoái đã tác động đến sản lượng chung. Họ vẫn chưa công bố ước tính cho vụ mùa mới (2025).



Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng, vụ mùa năm 2025 của Brazil vẫn có khả năng thấp hơn năm 2024 và cũng cách xa mức kỷ lục gần 70 triệu bao vào năm 2020.

Thị trường cà phê chịu tác động bởi tâm lý đầu cơ lạc quan, xuất phát từ triển vọng của vụ mùa mới tại Brazil. Hiện tại, các dự báo đều chỉ ra rằng tổng sản lượng cà phê trong vụ mùa sắp tới sẽ thấp hơn so với dự báo ban đầu. Khi vụ mùa mới vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tình trạng khan hiếm nguồn cung và áp lực giá cả đã xuất hiện trên thị trường nội địa Brazil. Tuy nhiên, một số quan điểm vẫn cho rằng nguồn cung cà phê sẽ tiếp tục duy trì ổn định để đáp ứng cả nhu cầu nội địa và xuất khẩu từ vụ thu hoạch sắp tới, dự kiến vào nửa cuối năm 2025.

Nhận định về thị trường tuần này, các chuyên gia cho biết, cả 2 sàn đang vào vùng mua quá mức. Tuy nhiên, niềm tin tăng giá vẫn mạnh khi ông Trump áp thuế lên nhiều quốc gia.