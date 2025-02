Giá cà phê thế giới liên tiếp lập kỷ lục mới, trong nước lên đỉnh ở Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai

Giá cà phê hôm nay 11/2

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch kỳ hạn đồng loạt tăng mạnh, với giá Arabica tăng phiên thứ 13 liên tiếp, lập kỷ lục mới.

Giá Robusta giao tháng 5 trên sàn London, một loại cà phê thay thế rẻ hơn cho cà phê Arabica, chủ yếu dùng để làm cà phê hoà tan, tăng 2,4% lên mức 5.697 USD/tấn, sau khi đạt mức cao nhất lịch sử ngày 31/1/2025 ở 5.840 USD/tấn.

Giá Arabica giao tháng 5/2025 trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, đã đạt mức kỷ lục trước đó ở 424,1 US cent/lb, kết thúc phiên tăng 6,2% lên mức 421,1 US cent/lb. Giá đã tăng khoảng 35% trong năm nay sau khi tăng vọt 70% vào năm ngoái.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt tăng 2.000 đồng/kg so với cùng thời điểm ngày hôm qua, lên mức 130.000 – 131.000 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai cùng được thu mua ở mức 131.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được giao dịch ở mức thấp hơn là 130.000 đồng/kg.

Như vậy, giá cà phê hiện đã cách không quá xa so với mức đỉnh lịch sử 134.200 đồng/kg đạt được vào tháng 4/2024.

Brazil – nơi cung cấp một nửa lượng cà phê Arabica toàn cầu đang khiến thị trường lo ngại bởi lượng tồn kho thấp. Theo nhận định của nhà giao dịch Icona Café, một số người tin rằng vụ thu hoạch tiếp theo của Brazil sẽ khả quan hơn dự kiến, không quá vượt trội so với năm ngoái, nhưng đủ để mang lại triển vọng khả quan hơn một chút.

Theo dự kiến của Hedgepoint, sản lượng Arabica cho niên vụ 2025/26 tại Brazil sẽ giảm 4,9% xuống còn 41,1 triệu bao, trong khi sản lượng Robusta sẽ tăng 14,3% lên 23 triệu bao. Tổng sản lượng cà phê ở quanh mức 64,1 triệu bao, tăng nhẹ so với 63,4 triệu bao của niên vụ trước.

Hiệp hội ngành cà phê Brazil đưa tin giá cà phê sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới, ít nhất là cho đến vụ thu hoạch năm nay, bắt đầu vào khoảng tháng 4 hoặc tháng 5. Nguyên nhân chính đằng sau đợt tăng giá này là sự biến đổi khí hậu, tác động đến vụ thu hoạch. Mức tiêu thụ cao hơn trên toàn thế giới cùng sự xuất hiện của một thị trường tiêu dùng mới là Trung Quốc sẽ đóng một vai trò đáng kể.

Những báo cáo về một hệ thống thời tiết khô, nóng hình thành trên các vùng trồng cà phê của Brazil đã giúp đẩy giá lên các đỉnh mới. Hiện thị trường đang lo ngại về lượng cà phê dự trữ xuống thấp ở Brazil, nước sản xuất gần một nửa lượng cà phê Arabica của thế giới. Nông dân ở đó đã bán khoảng 85% sản lượng và sẽ không vội bán thêm.