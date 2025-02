Giá cà phê Arabica tiếp tục tăng, cà phê trong nước biến động nhẹ

Giá cà phê hôm nay 14/2

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên hai sàn giao dịch có diễn biến trái chiều, khi Robusta sụt giảm còn Arabica chưa dừng đà tăng, thiết lập mức kỷ lục mới trong gần 50 năm qua.

Giá Robusta trên sàn London, cuối phiên giảm 33 USD, tương đương 0,6% chốt mức 5.788 USD/tấn kỳ hạn giao tháng 5. Giá có lúc đạt 5.849 USD/tấn, mức cao nhất kể từ khi hợp đồng hiện tại bắt đầu giao dịch vào năm 2008.

Giá Arabica trên sàn New York, được coi là giá chuẩn toàn cầu, tăng tiếp 1,2% lên mức 425,1 US cent/lb. Trước đó, giá có lúc đạt mức cao nhất mọi thời đại ở 429,95 US cent/lb, là phiên 14 liên tiếp lập kỷ lục cao.

Giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam vẫn chưa thể lập đỉnh mới trong phiên giao dịch hôm nay khi quay đầu giảm 500 – 1.000 đồng/kg, xuống còn 131.000 – 132.500 đồng/kg.

Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 132.500 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai giảm lần lượt 700 đồng/kg và 500 đồng/kg về mốc 132.300 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay giao dịch ở mức 131.000 đồng/kg, giảm 1.000 đồng/kg.

Thời tiết, cung cầu và biến động vĩ mô là các yếu tố chính dự kiến sẽ định hình thị trường cà phê trong năm nay. Giá trong nước giảm nhẹ, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của nhiều đơn vị đầu cơ.

Một cuộc thăm dò cho thấy, giá cà phê Robusta được dự báo sẽ kết thúc năm 2025 ở mức 4.200 USD/tấn, giảm 28% so với mức đóng cửa phiên 12/2, do nguồn cung được cải thiện từ các nhà sản xuất hàng đầu là Brazil và Việt Nam. Giá cà phê Arabica cũng được dự báo sẽ giảm khoảng 30% vào cuối năm.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung cà phê toàn cầu đã đẩy giá lên mức cao kỷ lục, khiến một số thương nhân và nhà giao dịch hàng hóa chịu áp lực nặng nề. Họ đối mặt với rủi ro khi nông dân không thể giao hàng theo hợp đồng, đồng thời phải chịu tổn thất tài chính.

Hiệp hội Cà phê Quốc gia Mỹ (NCA) vừa công bố Báo cáo Triển vọng Cà phê Mỹ năm 2025, trong đó dự báo ngành cà phê Mỹ sẽ có mức tăng nhẹ trong năm nay. Mỹ vẫn là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới, với khoảng 1,44 triệu tấn, doanh số bán cà phê năm 2024 tại nước này lên đến 19,7 tỉ USD.

Theo số liệu thống kê của Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, trong tháng 1 năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 154.635 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu đạt 799,48 triệu USD.

Trong đó, cà phê nhân xuất khẩu đạt 137.568 tấn, kim ngạch 694,93 triệu USD, giảm 38,2% về khối lượng nhưng tăng 8,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Cà phê đã chế biến xuất khẩu 17.067 tấn, kim ngạch 104,55 triệu USD (khối lượng đã được quy đổi theo quy định của ICO), chiếm tỷ trọng 11% tổng khối lượng và 13,1% tổng kim ngạch các loại cà phê xuất khẩu.

Cũng theo thống kê này, trong tháng 1 năm 2025, các doanh nghiệp FDI chiếm thị phần 21,8% tổng khối lượng xuất khẩu cà phê nhân sống và chiếm 22,4% tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê nhân sống.

Trước đó, năm 2024, các doanh nghiệp trong nước đã xuất khẩu gần 1,35 triệu tấn cà phê, thu về 5,62 tỷ USD, mức cao nhất trong lịch sử.

Giá xuất khẩu bình quân cà phê cao kỷ lục, đạt 4.178 USD/tấn, đỉnh điểm tháng 11/2024 giá còn vọt lên 5.855 USD/tấn. Giá cà phê nhân xô tại thị trường nội địa cũng ghi nhận mức đỉnh 131.000 đồng/kg. Trừ chi phí, người nông dân lãi hơn 90.000 đồng/kg.