Giá cà phê lại tăng, Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai lại giữ đỉnh hôm nay

Giá cà phê hôm nay 27/2

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa ở mức 5.410 USD/tấn, tăng nhẹ 0,06% (3 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 0,07% (4 USD/tấn) lên 5.373 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm nhẹ 0,19% (0,7 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, xuống còn 375,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 0,35% (1,3 US cent/pound) và được giao dịch ở mức 365,6 US cent/pound.

Theo khảo sát, giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên tăng 1.500 đồng/kg trở lại, lên mức 128.500 - 130.500 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 1.500 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông đang được thu mua ở mức cao nhất là 130.500 đồng/kg.

Tương tự, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai tăng lần lượt 1.500 đồng/kg, cùng được giao dịch ở mức 130.500 đồng/kg.

Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay tăng 1.500 đồng/kg lên mức 128.500 đồng/kg.

Một ước tính mới về vụ thu hoạch cà phê Brazil cho niên vụ 2025/26 từ công ty môi giới Pine Agronegócios cho thấy, sản lượng cà phê của quốc gia này ước đạt 59,75 triệu bao. Hạn hán năm ngoái và việc cắt tỉa mạnh tay sẽ làm giảm sản lượng Arabica xuống 16%, còn 36,46 triệu bao; trong khi triển vọng cho Robusta lại tích cực hơn, với sản lượng dự kiến tăng 8%, đạt 23,29 triệu bao.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Cà phê G25 Châu Phi lần thứ 3 vừa diễn ra, các quốc gia châu Phi đang phấn đấu đến năm 2035, ít nhất 50% lượng cà phê của châu Phi phải được chế biến trong lục địa để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

Các quốc gia tham gia cũng cam kết đầu tư nhiều hơn vào cơ giới hóa, tiếp thị kỹ thuật số và công nghệ canh tác bền vững. Họ cũng đề nghị Liên minh châu Phi đại diện cho IACO trong các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu về quy định mới của EU.

Trên thị trường cà phê quốc tế, Trung Quốc đang trở thành một điểm sáng đáng chú ý. Không chỉ gia tăng nhập khẩu, nước này còn đẩy mạnh xuất khẩu nhờ đầu tư vào chế biến và mở rộng chuỗi cà phê.

Dự báo trong năm nay, Trung Quốc sẽ tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, với sản lượng dự kiến đạt 1,8 triệu bao, tăng gấp hơn ba lần so với năm trước, chủ yếu là cà phê Arabica.

Các nhà giao dịch cho biết giá cà phê diễn biến như hiện nay là điều dễ đoán, do thị trường đã tăng mạnh trong những tuần đầu năm 2025, đạt mức kỷ lục 429,95 US cent/lb trong tháng này.

Sucden Financial (một nhà cung cấp giao dịch FX không ngân hàng dành cho các tổ chức và là một công ty đã hoạt động trong hơn 30 năm trong ngành tài chính với trụ sở tại Luân Đôn) nhận định rằng các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá cà phê có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Công ty cà phê JDE Peet’s báo cáo lợi nhuận năm 2024 cao hơn dự báo, nhưng dự đoán lợi nhuận 2025 sẽ giảm nhẹ do giá nguyên liệu tăng cao.