Giá cà phê thế giới tăng mạnh, cà phê trong nước cũng trở lại khoảng giá cao kỷ lục

Giá cà phê hôm nay 4/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên đầu tuần ở mức 5.486 USD/tấn, tăng 2,93% (156 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng tăng 2,91% (154 USD/tấn) lên 5.444 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng tới 3,65% (13,6 US cent/pound) so với phiên giao dịch trước, đạt 386,65 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 đứng ở mức 378,2 US cent/pound, tăng 3,69% (13,45 US cent/pound).

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng mạnh 2.800 – 3.000 đồng/kg so với ngày hôm qua, lên mức 131.000 - 133.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng 3.000 đồng/kg, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được thu mua ở mức cao nhất là 133.000 đồng/kg.

Theo sau là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 132.800 đồng/kg, tăng 2.800 đồng/kg.

Ngoài ra, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng 3.000 đồng/kg, lên mức 131.000 đồng/kg.

Lượng tồn kho ở mức thấp tại Brazil được cho là lý do chính đẩy giá cà phê phục hồi mạnh trở lại. Đồng USD suy yếu cũng được cho là nguyên nhân thúc đẩy đà hồi phục của cà phê.

Các chuyên gia cho biết, do chịu ảnh hưởng nặng nề từ một trong những đợt hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử, các nông dân trồng cà phê ở Brazil đã bán gần như toàn bộ sản lượng cà phê của họ từ nhiều tháng trước khi vụ thu hoạch mới bắt đầu do giá cà phê toàn cầu đã gần như tăng gấp đôi, đạt mức cao nhất mọi thời đại trong 14 tháng qua. Lượng tồn kho từ nguồn cung Brazil được đánh giá chưa bao giờ thấp như thế vào tháng 2, thời điểm vẫn còn rất xa vụ mùa mới.

Vụ thu hoạch tới của Brazil bắt đầu vào tháng 7, theo dự báo của Cơ quan Conab thuộc chính phủ Brazil, sản lượng cà phê của nước này sẽ xuống thấp nhất trong 3 vụ vừa qua, chỉ còn khoảng gần 60 triệu bao (mỗi bao 60 kg), giảm 4,4% so với vụ trước.

Giá cà phê trên thị trường nội địa Việt Nam duy trì ở mức khá cao, trên 100.000 đồng/kg suốt gần một năm qua. Dự báo xu hướng này còn kéo dài do những dự báo về nguồn cung chưa có nhiều khởi sắc.

Ông Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột, chia sẻ ngoài yếu tố chính trị, kinh tế thế giới, giá càphê vẫn ở mức cao do yếu tố cung cầu.

Dự báo sản lượng cà phê của Brazil sẽ giảm do khô hạn, trong khi Việt Nam cũng chứng kiến sự sụt giảm từ 10-15% trong vụ thu hoạch vừa qua. Điều này dẫn đến tình trạng kho dự trữ và hàng tồn kho giảm.

Với việc vụ thu hoạch cà phê của Brazil vẫn còn vài tháng nữa và vụ thu hoạch càphê Việt Nam sẽ diễn ra vào cuối năm, ông Trịnh Đức Minh nhận định giá cà phê sẽ vẫn duy trì ở mức cao trong năm nay.