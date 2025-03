Giá cà phê hai sàn chìm trong sắc đỏ, cà phê nội địa tiếp tục lao dốc

Giá cà phê hôm nay 7/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/3 ở mức 5.427 USD/tấn, giảm mạnh 3,83% (216 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm đến 3,87% (217 USD/tấn), xuống còn 5.386 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 quay đầu giảm 5,56% (22,8 US cent/pound), về mức 387,15 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 5,51% (22 US cent/pound), chỉ còn 377,55 US cent/pound.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên đồng loạt giảm 3.500 đồng/kg so với ngày hôm qua, xuống còn 129.500 - 130.500 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông được các đại lý đưa về mức 130.500 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giảm xuống còn 130.300 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá giao dịch đứng ở mức thấp nhất là 129.500 đồng/kg.

Theo Hiệp hội Cà phê – Ca cao Việt Nam (Vicofa), Việt Nam đã xuất khẩu 193.031 tấn cà phê trong tháng 2/2025, tăng gần 40.000 tấn so với tháng trước đó, làm giảm bớt nhu cầu cà phê trên thị trường. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 343.331 tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu hơn 1,87 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên xuất khẩu cà phê mang về hơn 1 tỷ USD chỉ trong 1 tháng. Kết quả này là nhờ sản lượng xuất khẩu cao nhất từ đầu vụ thu hoạch đến nay và giá cà phê xuất khẩu ở mức rất cao, bình quân 5.596 USD/tấn.

Một số khu vực ở Tây Nguyên ghi nhận lượng mưa bất thường vào giữa mùa khô. Triển vọng có mưa tại Việt Nam cũng gây áp lực lên giá cà phê, với dự báo cho thấy khả năng có mưa mỗi ngày trong tuần tới tại Tây Nguyên, khu vực trồng cà phê lớn nhất của Việt Nam.

Các đại lý cho biết, có khả năng mưa sẽ quay trở lại các vùng trồng cà phê của Brazil vào tuần tới, mặc dù tình hình nóng và khô gần đây đã thúc đẩy giá, độ ẩm của đất vẫn là một mối lo ngại. Nguồn cung hiện nay khan hiếm do nông dân Brazil giữ hàng bởi đồng real giảm giá. Tuy nhiên, nhu cầu cũng không mạnh như vài tuần trước.

Một thông tin đáng chú ý là một số siêu thị tại châu Âu chưa đạt được thỏa thuận giá mới với các nhà cung cấp nên tạm thời ngưng nhập hàng. Trước áp lực giá nguyên liệu cà phê tăng, các nhà chế biến cà phê đã tăng giá hoặc giảm trọng lượng sản phẩm và các nhà bán lẻ chưa chấp nhận điều này. Do đó, nhiều mã hàng cà phê không còn duy trì trên kệ phục vụ người tiêu dùng như trước.

Để đạt mục tiêu xuất khẩu trên 6 tỷ USD trong năm 2025, ngành cà phê Việt Nam cần tập trung vào việc quy hoạch vùng trồng, duy trì diện tích ổn định và nâng cao chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Vicofa khuyến nghị doanh nghiệp trong nước nên đẩy mạnh thu mua gắn với chế biến sâu, đồng thời đa dạng hóa thị trường để giảm phụ thuộc vào một số đối tác lớn.