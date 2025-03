Một tuần đầy biến động, giá cà phê tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay 9/3

Trên Sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 đóng cửa tuần qua ở mức 5.353 USD/tấn, tăng nhẹ 0,4% (23 USD/tấn) so với cuối tuần trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 tăng 0,5% (28 USD/tấn), lên mức 5.318 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 tăng mạnh hơn với mức tăng 3% (11,4 US cent/pound), lên 384,4 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 tăng 3,5% (12,7 US cent/pound), chốt ở mức 377,4 US cent/pound.

Tại khu vực Tây Nguyên, giá giao dịch cà phê đã tăng mạnh trong những ngày đầu tuần và cán mốc kỷ lục 135.000 đồng/kg vào hôm 5/3.

Tuy nhiên, giá giảm khá mạnh trong những ngày sau đó và kết thúc tuần ở mức 129.000 - 129.800 đồng/kg, chỉ tăng nhẹ so với mức 127.500 – 129.500 đồng/kg của tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg so với tuần trước và đang được thu mua ở mức 129.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai chỉ tăng nhẹ 100 đồng/kg so với tuần trước, lên mức 129.600 đồng/kg.

Còn tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá cà phê được thu mua ở mức cao nhất là 129.800 đồng/kg, tăng 300 đồng/kg so với tuần trước.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tháng 2/2025 ước đạt 150 nghìn tấn, trị giá 854 triệu USD, tăng 11,9% về lượng và tăng 17,2% về trị giá so với tháng 01/2025. So với tháng 2/2024 giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 61,7% về trị giá.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt 284 nghìn tấn, trị giá 1,58 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng tăng 26,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024, do giá xuất khẩu tăng.

Sau khi giảm vào thời điểm cuối năm 2024, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam đã tăng mạnh trở lại trong 2 tháng đầu năm 2025 do nguồn cung hạn chế. Tháng 2/2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.695 USD/tấn, tăng 4,7% so với tháng 01/2025 và tăng 71,3% so với tháng 2/2024.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, giá xuất khẩu cà phê đạt bình quân 5.575 USD/tấn, tăng 76,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Tháng đầu năm 2025, xuất khẩu cà phê Robusta giảm 47,9% về lượng và giảm 8,3% về trị giá so với tháng 01/2024, đạt 112,7 nghìn tấn, trị giá 562,5 triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Robusta chiếm 77,16% tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, thấp hơn so với tỷ trọng 84,47% của tháng 01/2024.

Tháng 01/2025, Việt Nam xuất khẩu cà phê Arabica đạt 8,3 nghìn tấn, trị giá 49,8 triệu USD, tăng 58,2% về lượng và tăng 147,2% về trị giá so với tháng 01/2024. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê Arabica trong tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng lên mức 6,83% trong tháng 01/2025, cao hơn so với tỷ trọng 2,77% của tháng 01/2024.

Đáng chú ý, xuất khẩu cà phê chế biến tăng 26,0% so với tháng 01/2024, đạt 116,7 triệu USD. Tỷ trọng xuất khẩu cà phê chế biến tăng lên mức 16,00% trong tổng trị giá xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong tháng đầu năm 2025, cao hơn so với tỷ trọng 12,75% của tháng 01/2024. Đây là tín hiệu tích cực trong xuất khẩu cà phê của Việt Nam, với tỷ lệ cà phê chế biến xuất khẩu ngày càng tăng.

Những ngày cuối tháng 2/2025, giá cà phê trên thị trường thế giới biến động trái chiều với giá cà phê Robusta giảm, trong khi giá cà phê Arabica tăng mạnh.

Giá cà phê Robusta giảm do dự báo sản lượng cà phê Robusta toàn cầu tăng nhẹ và áp lực bán hàng từ Việt Nam tăng khi nguồn cung dồi dào.