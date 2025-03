Giá cà phê 'trượt dốc' cuối tuần, các nhà đầu cơ cắt giảm đặt cược vào xu hướng tăng giá

Giá cà phê hôm nay 15/3

Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao tháng 5/2025 trên Sàn giao dịch London đứng ở mức 5.397 USD/tấn, giảm 2,37% (131 USD/tấn) so với phiên giao dịch trước; hợp đồng giao tháng 7/2025 cũng giảm 2,34% (129 USD/tấn), xuống còn 5.377 USD/tấn.

Trên Sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao tháng 5/2025 giảm 2,2% (8,5 US cent/pound), xuống còn 377,2 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2025 giảm 2,05% (7,75 US cent/pound), về mốc 370,9 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay 15/3 giao dịch trong khoảng 130.000 - 132.000 đồng/kg, giảm 1.500 đồng/kg.

Theo đó, các thương lái tại hai tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông có giá thu mua cà phê ở mức 132.000 đồng/kg. Tiếp đến là giá cà phê tại tỉnh Gia Lai đứng ở mức 131.800 đồng/kg, tỉnh Lâm Đồng đạt 130.000 đồng/kg.

Hiện rất khó để mua cà phê ở Việt Nam vì nông dân không bán. Không chỉ ở Việt Nam, nguồn cung cà phê toàn cầu cũng đang bị thắt chặt do các vấn đề thu hoạch. Trong khi đó nguồn cung thay thế từ Brazil rất ít.

Giá cà phê Arabica đã giảm ba phiên liên tiếp xuống mức thấp nhất trong 2 tuần do chịu áp lực bởi dự báo sẽ có mưa rào trên diện rộng vào tuần tới tại Minas Gerais, vùng sản xuất Arabica lớn nhất của Brazil, làm giảm bớt lo ngại về tình trạng khô hạn.

Trong khi đó, theo Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), các nhà đầu cơ đã cắt giảm đặt cược vào xu hướng tăng giá trong hợp đồng tương lai cà phê Arabica, với việc giảm vị thế mua ròng 1.782 lô đối với cà phê Arabica (mã KCc2), còn 37.269 lô.

Ngân hàng Rabobank dự đoán lượng tồn kho cà phê Robusta và Arabica được ICE chứng nhận sẽ tăng trong những tuần tới, do cả hai loại cà phê này đã được giao dịch ở mức tương đương với giá đấu thầu tại một số nguồn gốc khác nhau trong vài tháng qua. Rabobank cho rằng, sự gia tăng tồn kho này sẽ gây áp lực lên giá trong vài tuần tới.

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong niên vụ hiện tại dự kiến sẽ thấp hơn năm trước do thời tiết bất lợi, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung và đẩy giá cà phê toàn cầu tăng vọt.

Đại diện Hiệp hội Cà phê Cacao Việt Nam (Vicofa) cho biết, sản lượng của Việt Nam – nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới, được dự báo đạt 26,5 triệu bao trong niên vụ 2024-2025. Con số này thấp hơn so với ước tính vào tháng 12/2024 và giảm so với 27 triệu bao trong niên vụ 2023-2024.

Không chỉ ở Việt Nam, nguồn cung toàn cầu cũng đang bị thắt chặt do các vấn đề thu hoạch tại các quốc gia sản xuất chủ chốt khác như Brazil, khiến giá Robusta kỳ hạn tại London tăng gần 70% trong năm qua.

Thông tin mới về thị trường cà phê Đức, Hiệp hội Cà phê Đức (Deutscher Kaffeeverband) cho biết, xu hướng tăng trưởng của cà phê chứng nhận tăng mạnh nhất, với cà phê có chứng nhận bền vững như Organic, Fairtrade, Rainforest Alliance, hoặc 4C tăng 8,6% trong năm 2024.

Theo các nhà phân tích, sự gia tăng nhu cầu này có thể xuất phát từ nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về nguồn gốc cà phê có đạo đức, tính bền vững môi trường hoặc trách nhiệm xã hội, cũng như sự phù hợp với các quy định EUDR sắp tới.