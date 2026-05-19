Nghề lạ “nhặt ngọc” giữa đại dương xanh: Mưu sinh bền bỉ của người miền biển

Thứ “ngọc xanh” mộc mạc từ lòng đại dương

Rong nho gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Những chùm rong nhỏ xinh, tròn đều như hạt ngọc, xếp nối nhau trên cọng mảnh, ánh lên sắc xanh trong trẻo dưới nắng. Vẻ ngoài hoàn hảo ấy khiến không ít người lần đầu bắt gặp phải ngỡ ngàng, thậm chí hoài nghi liệu đây có phải sản phẩm nhân tạo. Nhưng rong nho hoàn toàn là một loại tảo biển tự nhiên, sinh trưởng ở vùng nước ấm, sạch và giàu khoáng chất.

Điều làm nên sức hút của rong nho không dừng ở hình dáng. Khi được đưa vào miệng, những hạt rong vỡ ra, giải phóng dòng nước mát lành mang vị mặn dịu của biển. Cảm giác giòn tan, tươi mới ấy rất khó tìm thấy ở bất kỳ loại thực phẩm nào khác. Rong nho không nồng mùi hải sản, vị thanh, hậu ngọt, ăn nhiều mà không gây ngán. Chính sự tinh giản trong hương vị đã giúp nó dễ dàng hòa vào nhịp sống ẩm thực hiện đại, nơi con người ngày càng chuộng những món ăn tự nhiên, ít chế biến.

Ở Việt Nam, Khánh Hòa là một trong những vùng nuôi trồng rong nho nổi bật. Biển nơi đây có độ mặn ổn định, nắng nhiều, nước trong, tạo điều kiện lý tưởng để rong phát triển. Người dân địa phương quen gọi rong nho là “ngọc xanh”, không chỉ vì màu sắc mướt mắt mà còn bởi giá trị kinh tế và dinh dưỡng mà nó mang lại. Trong bối cảnh thực phẩm sạch ngày càng được quan tâm, rong nho trở thành một lựa chọn vừa gần gũi, vừa khác biệt.

Nghề “nhặt ngọc” diễn ra âm thầm dưới làn nước biếc, đòi hỏi sự kiên nhẫn và hiểu biết về nhịp biển.

Nghề “nhặt ngọc” dưới làn nước biếc

Đằng sau mỗi chùm rong nho tươi ngon là hàng giờ lao động thầm lặng của những người gắn bó với biển. Nghề thu hoạch rong nho không ồn ào, không phô trương, nhưng lại đòi hỏi sự nhẫn nại hiếm có. Rong nho rất “khó tính”: chỉ cần nguồn nước đục hơn, nhiệt độ thay đổi đột ngột hay dòng chảy mạnh bất thường, chất lượng rong sẽ giảm thấy rõ.

Người làm nghề phải xuống nước từ sớm, khi nắng chưa gắt. Họ lội hoặc ngâm mình hàng giờ trong các đầm nuôi, quan sát từng luống rong, chọn thời điểm thu hoạch phù hợp nhất. Rong không được hái quá non vì hạt chưa căng, cũng không để quá già vì dễ mất độ giòn. Mỗi động tác đều phải nhẹ tay, tránh làm vỡ các “túi nước” li ti trên thân rong – phần tạo nên trải nghiệm đặc trưng khi ăn.

Sau khi thu hoạch, rong nho được rửa qua nhiều lần nước sạch để loại bỏ cát, rong tạp và sinh vật bám. Công đoạn này tưởng chừng đơn giản nhưng lại quyết định chất lượng thành phẩm. Rửa quá mạnh tay, rong sẽ dập; rửa sơ sài, rong dễ có mùi lạ. Vì thế, kinh nghiệm truyền từ đời này sang đời khác chính là “tài sản” quý nhất của người làm nghề.

So với nhiều nghề biển khác, thu hoạch rong nho không đòi hỏi tàu thuyền lớn hay đầu tư máy móc phức tạp. Thứ cần nhiều nhất là sự bền bỉ và hiểu biển. Có ngày nước đẹp, rong đạt chuẩn, công việc diễn ra thuận lợi. Nhưng cũng có lúc thời tiết thất thường, cả vụ rong coi như mất trắng. Chính sự bấp bênh ấy khiến nghề “nhặt ngọc” tuy nhẹ nhàng về hình thức nhưng chưa bao giờ dễ dàng.

Từ lao động thủ công tỉ mỉ, “ngọc xanh” trở thành đặc sản gắn liền với sinh kế bền vững của làng biển.

Từ bữa ăn giản dị đến lối sống xanh

Không chỉ dừng lại ở giá trị kinh tế, rong nho dần bước vào đời sống như một biểu tượng của xu hướng ăn uống lành mạnh. Với hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất tự nhiên cao nhưng năng lượng thấp, rong nho phù hợp với nhiều chế độ ăn hiện đại. Nó góp mặt trong những bữa cơm gia đình giản dị, xuất hiện trong các món salad thanh mát, hay được dùng kèm hải sản để cân bằng vị giác.

Điều đáng nói là rong nho không cần chế biến cầu kỳ. Chỉ cần ngâm nước lạnh vài phút để rong căng mọng trở lại, người ăn đã có thể cảm nhận trọn vẹn vị biển. Sự tối giản ấy khiến rong nho trở thành cầu nối giữa con người và thiên nhiên: ăn để thấy biển gần hơn, để nhớ rằng có những giá trị không cần tô vẽ vẫn đủ sức chinh phục.

Với nhiều gia đình ven biển, nghề rong nho còn là cách giữ con cháu ở lại quê hương. Thay vì rời làng chài đi xa, họ có thể bám biển theo một cách bền vững hơn, ít tác động đến môi trường. Những đầm rong xanh mướt không chỉ tạo sinh kế mà còn góp phần giữ nước, lọc bớt tạp chất, giúp hệ sinh thái ven bờ ổn định hơn.

Kết bài

Giữa nhịp sống gấp gáp, nghề “nhặt ngọc” rong nho vẫn lặng lẽ diễn ra dưới làn nước biếc, đều đặn theo con nước lên xuống mỗi ngày. Từ những chùm rong nhỏ bé, người ta tìm thấy câu chuyện về lao động bền bỉ, về sự gắn bó với biển và khát vọng sống hài hòa cùng thiên nhiên. Rong nho vì thế không chỉ là một món ăn, mà còn là lát cắt chân thực của đời sống miền biển – mộc mạc, trong lành và đáng trân trọng.