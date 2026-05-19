Chỉ ăn quả còn lá vứt la liệt đâu biết đây là "thần dược" trị các bệnh tiểu đường, xương khớp, căng thẳng thần kinh

Lá dứa hay còn được dân gian gọi bằng những tên khác nhau như lá nếp, lá dứa thơm, cây cơm nếp. Loại cây này thuộc họ dứa dại (Pandanaceae) và có tên khoa học là Pandanus Amaryllifolius.

Lá dứa thường được dùng cho các công thức làm bánh, nấu ăn để tăng màu sắc và hương vị cho món ăn. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, y học đã nghiên cứu và chỉ ra những hoạt chất có trong lá nếp hoàn toàn có thể cải thiện các vấn đề như huyết áp, béo phì, thần kinh, đau mỏi cơ xương,…

Bánh đúc lá dứa

Đặc điểm, hình dạng nhận biết

Lá dứa (lá nếp thơm) là loại thực vật thân thảo, thường phát triển chủ yếu ở vùng nhiệt đới. Cây nếp thơm có thân dài từ 30-40cm, chiều rộng khoảng 3-4cm. Ở giữa lá có một đường gân chạy dọc theo thân lá. Lá dứa có màu xanh bóng, mặt dưới có phủ một lớp lông mịn, hai bên mép không có gai.

Lá dứa thường mọc thành bụi trên thân và rễ. Cần phân biệt lá dứa với cây dứa bởi đây là hai loại cây hoàn toàn khác nhau. Lá dứa có mùi thơm, thường được dùng để nấu chè, nấu xôi hoặc dùng để làm nước tạo màu.



Lá nếp thơm phân bổ chủ yếu ở những nơi có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm. Loại cây này được tìm thấy ở một số quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippin. Tại Việt nam, lá nếp thường mọc hoang ở nhiều nơi, trong đó phổ biến nhất là các tỉnh thành phía Nam.

Lá dứa thường mọc thành bụi trên thân và rễ.

Công dụng dược liệu lá dứa

Lá dứa thường được sử dụng trong các công thức nấu ăn, làm bánh, nấu chè, nhuộm màu,… Ngoài ra, Y học hiện đại và Y học cổ truyền cũng đã chỉ ra những công dụng của dược liệu này đối với sức khỏe con người.



Theo nghiên cứu của Y học cổ truyền, lá dứa có vị hơi nhạt, tính ôn, mùi thơm, không độc, có tác động vào các kinh như can, tỳ, thận. Đông y thường dùng dược liệu này để điều trị các bệnh như: Đau nhức xương khớp, gout, viêm phế quản, tiểu đường, ho, cảm sốt,…

Ngoài việc dùng để chế biến thành các món xôi, món chè, lá dứa còn được biết đến với những công dụng sau đây:

Giảm cân: Trong thành phần của lá nếp có chứa nhiều chất xơ và enzym giúp tiêu hóa thức ăn nhanh, làm giảm cảm giác thèm ăn và phân hủy mỡ trong thức ăn. Bên cạnh đó, lá dứa còn có công dụng giúp nhuận tràng, loại bỏ cặn bã ra khỏi cơ thể.

Giảm viêm, thấp khớp: Chiết xuất từ lá nếp có tác dụng làm giảm đau nhức xương khớp hiệu quả. Vì vậy bạn chỉ cần xoa dầu lá dứa lên vùng xương khớp bị đau sẽ giúp làm giảm tình trạng này.

Ngăn ngừa bệnh tim mạch: Trong thành phần của lá nếp có chứa hàm lượng lớn carotenoid. Đây là một chất chống oxy hóa giúp làm giảm nguy cơ bị hẹp động mạch vành và chứng xơ vữa động mạch.

Tốt cho làn da: Lá dứa có chứa hàm lượng lớn axit tannic, có tác dụng điều trị các vết cháy nắng, vết bỏng và nhiều vấn đề khác trên da.

Nước lá dứa.

Cải thiện bệnh tiểu đường: Nước lá nếp có chứa hợp chất quercetin, giúp cơ thể chống lại gốc tự do, giảm đường huyết và hỗ trợ điều trị viêm nhiễm, dị ứng.

Tốt cho răng lợi: Việc nhai lá nếp có thể giúp làm giảm tình trạng đau nhức nướu và chữa sâu răng hiệu quả.

Cải thiện bệnh gout: Trà lá dứa có tác dụng giúp làm hàm lượng axit uric, giúp làm teo sỏi thận và cải thiện các triệu chứng của bệnh gout.

Phòng ngừa ung thư: Thường xuyên sử dụng lá nếp có tác dụng phòng ngừa bệnh ung thư rất tốt.

Cải thiện tâm trạng, giúp ngủ ngon: Uống nước lá nếp có tác dụng cải thiện tâm trạng, xua tan căng thẳng, mệt mỏi, giúp bạn cảm thấy thư giãn và ngủ ngon hơn.

Lá dứa là một dược liệu quen thuộc trong chế biến món ăn và có nhiều công dụng đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên trước khi sử dụng, người bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin về nguyên liệu này. Đồng thời tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất.