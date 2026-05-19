Giá cà phê hôm nay tiếp tục kéo dài đà giảm mạnh, áp lực từ vụ mùa mới tại Brazil

Giá cà phê hôm nay 19/5

Ngày 19/5, giá cà phê trực tuyến Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London tiếp tục giảm 1,75% (59 USD/tấn) so với phiên trước đó, xuống còn 3.306 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 giảm tới 2,16% (70 USD/tấn), đạt 3.175 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 cũng giảm 1,29% (3,35 US cent/pound), xuống còn 256,75 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 1,44% (3,65 US cent/pound), đạt 249,8 US cent/pound.

Giá cà phê tại khu vực Tây Nguyên dao động trong khoảng 84.800 – 85.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 85.200 đồng/kg. Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch đạt 85.300 đồng/kg. Tại Lâm Đồng, giá hiện ở mức 84.800 đồng/kg. Tại Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng mới), giá cà phê hôm nay ở mức 85.500 đồng/kg.

Thị trường đang kỳ vọng vào một vụ thu hoạch cà phê Arabica bội thu của Brazil, vụ thu hoạch này mới chỉ bắt đầu, và điều này đang tạo ra xu hướng giảm giá.

Dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê thế giới dự kiến tiếp tục biến động theo diễn biến nguồn cung tại Brazil và hoạt động xuất khẩu của các quốc gia sản xuất lớn. Giá cà phê Robusta được hỗ trợ bởi nguồn cung hạn chế, trong khi giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực giảm từ triển vọng vụ mùa tích cực tại Brazil.

Tháng 4/2026, giá bình quân xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt mức 4.332 USD/ tấn, giảm 2,9% so với tháng 3/2026 và giảm 24,8% so với tháng 4/2025. Tính chung 4 tháng đầu năm 2026, giá bình quân xuất khẩu mặt hàng này đạt 4.575 USD/tấn, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Tháng 4/2026, lượng xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường truyền thống và tiềm năng đều giảm so với tháng trước, ngoại trừ thị trường Trung Quốc, do nguồn cung xuống thấp.

4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu cà phê của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tới nhiều thị trường trọng điểm. Trong đó, EU vẫn là khu vực tiêu thụ chủ lực với mức tăng trưởng tích cực, đặc biệt tại các thị trường truyền thống như Đức, Italy và Bỉ.

Điều này cho thấy cà phê Việt Nam vẫn giữ được khả năng cạnh tranh và vị thế ổn định tại thị trường châu Âu. Ngoài ra, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng mạnh cả về lượng và trị giá, cho thấy nhu cầu tiêu dùng cà phê tại khu vực châu Á đang mở rộng nhanh.

Lượng xuất khẩu tới thị trường Mỹ cũng ghi nhận mức tăng khá, cho thấy nhu cầu nhập khẩu của thị trường này vẫn ở mức cao. Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam vẫn tập trung chủ yếu vào các thị trường tiêu thụ lớn và có nhu cầu ổn định.