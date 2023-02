Có thể thấy, việc xử lý nồng độ cồn được lực lượng Cảnh sát giao thông huyện Phù Yên (Sơn La) thực hiện kiên quyết và duy trì xuyên suốt...

Clip: Nâng cao nhận thức văn hóa bia rượu khi tham gia giao thông

Có nồng độ cồn không điều khiển phương tiện giao thông

Tại Sơn La, việc duy trì thực hiện kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tham gia giao thông đã và đang được lực lượng CSGT tiến hành thường xuyên và quyết liệt, như vậy sẽ có tác dụng răn đe, và hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra trên những tuyến đường.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn trên địa bàn huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, nhiều phương tiện được yêu cầu dừng bất ngờ để kiểm tra. Trước đây, phong tục uống rượu bia đã trở thành nét văn hóa của đồng bào dân tộc ở vùng cao Tây Bắc mỗi dịp lễ, tết thì nay đã có sự chuyển biến lớn, người dân đã nâng cao nhận thức, tình trạng ma men dẫn lối giảm đáng kể.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông là giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Ông Nguyễn Văn Tân Xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: Bây giờ khi tham gia giao thông là không có rượu chè, bia bọt gì đâu, chỉ có khi nào có đám cưới thì uống một đôi ly, vì chú đi xe ôm nên là không có bia rượu.

Ông Trần Văn Dũng Xã Mường Thải, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: Trên này thì cũng là một số rượu bia trước khi lái xe nhưng mà bây giờ cũng hạn chế nhiều rồi, dân bây giờ cũng có ý thức, ít khi sử dụng rượu bia lái xe lắm bởi vì tránh cái tình trạng gây TNGT. Cái này nói chung tôi đã điều khiển xe ít khi uống rượu bia để an toàn cho mình và cho người khác.

Ý thức của người tham gia giao thông đã được nâng cao và chấp hành tốt hơn về những quy định TTATGT đường bộ, qua đấy người dân sử dụng rượu bia giảm đáng kể, thể hiện qua các vụ va chạm, tai nạn giao thông đã giảm xuống rất là nhiều. Việc sử dụng nồng độ cồn trực tiếp làm giảm tốc độ phản ứng của người điều khiển từ 10-30%, làm giảm khả năng tự chủ, phản xạ và thị lực. Song, việc vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn biến phức tạp.

Việc thực hiện kiểm tra thường xuyên liên tục của lực lượng chức năng đã góp phần kiềm chế tai nạn giao thông do rượu bia, vì vậy cần thiết phải tăng cường quyết liệt hơn nữa trên địa bàn cả nước để tai nạn giao thông. Ảnh: Cao Thiên

Kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến giao thông

Theo Cục CSGT, Bộ Công an chỉ trong tháng 1, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, hơn 21 nghìn trường hợp vi phạm TTATGT, trong đó xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Có thể thấy, thói quen này vẫn rất khó bỏ. Để đảm bảo TTATGT, lực lượng CSGT Sơn La sẽ tiếp tục duy trì, thực hiện việc kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường, mọi khung giờ.

Việc tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn của lực lượng CSGT trong dịp Tết năm nay được dư luận đồng tình, đánh giá rất cao. Ảnh: Cao Thiên

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Bùi Ngọc Hoàng Đội CSGT – Trật tự, Công an huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: Lực lượng CSGT huyện Phù Yên tiếp tục ra quân xử lý vi phạm về TTATGT để đảm bảo cho người dân được tham gia giao thông an toàn, thuận tiện, trong đó tập trung chuyên đề nồng độ cồn để an toàn, tránh những sự việc đáng tiếc, thương tiếc.

Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm hình thành nhận thức và văn hóa “nói không với rượu bia khi tham gia giao thông” một cách bền vững, lâu dài trong xã hội. Ảnh: Cao Thiên

Trước tay lái là sự sống, Thông điệp đó luôn luôn được nhắc nhở, là trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Do đó, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần tự giác chấp hành pháp luật, hình thành văn hóa, thói quen đã uống rượu bia không lái xe. Đừng vì chén mà để lại hậu quả đáng tiếc.