Mường Cơi: Đa dạng hình thức tuyên truyền, đưa pháp luật đi vào đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Sơn La không để ai bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận pháp luật

Xã Mường Cơi được thành lập thông qua việc sắp xếp lại đơn vị hành chính, sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của các xã cũ Mường Thải, Tân Lang và Mường Cơi. Địa bàn rộng và có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, do vậy, xã Mường Cơi luôn xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là "chìa khóa" để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hà Văn Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, cho biết: “Thực hiện Kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật, chúng tôi đã xây dựng một lộ trình hành động cụ thể, với mục tiêu cao nhất là không để ai bị bỏ lại phía sau trong việc tiếp cận thông tin pháp luật".

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, ngay từ đầu năm, UBND xã đã chủ động ban hành kế hoạch tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên toàn địa bàn, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào những vấn đề thiết thực nhất với đời sống của bà con như pháp luật về đất đai, phòng, chống mua, bán người; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em…, hay các quy định mới liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Từ đó, giúp người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao hiểu biết pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự địa phương.



Bà Lò Thị Pim, người dân tại bản Cà, chia sẻ: “Thời gian qua, chúng tôi thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền pháp luật ở bản, các hội nghị, thông qua đó, nhận thức pháp luật của đồng bào được nâng lên.

Trước đây, chúng tôi ít khi được nghe nói về luật pháp, nhiều cái không biết nên làm sai. Ví dụ như chuyện con cái lấy vợ lấy chồng sớm so với quy định pháp luật, hay chuyện tranh chấp đất đai trong anh em, toàn giải quyết theo cái lý của mình thôi. Giờ đây, chúng tôi hiểu biết hơn, con cái lập gia đình đúng tuổi, tranh chấp đất đai được hòa giải theo pháp luật, sống có kỷ cương, đoàn kết hơn trước rất nhiều”.

Từ những tổ công tác lưu động đến "tuyên truyền viên" tại mỗi thôn bản ở Sơn La

Không chỉ dừng lại ở các hội nghị tuyên truyền, xã Mường Cơi xác định rằng để pháp luật thực sự "thấm" vào đời sống, cán bộ phải trực tiếp đến với người dân. UBND xã đã chỉ đạo sát sao đội ngũ cán bộ tư pháp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, thành lập các tổ công tác lưu động “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, mang kiến thức pháp luật đến người dân, trọng tâm là người dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Một trong những điểm sáng của Mường Cơi là sự linh hoạt trong việc lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vào các hoạt động thường nhật của cộng đồng. Thay vì chỉ tổ chức các sự kiện riêng lẻ, xã đã tận dụng hiệu quả các buổi sinh hoạt chi bộ, các buổi giao ban của tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... hay các buổi họp bản để tuyên truyền pháp luật.

Cách làm này không chỉ tiết kiệm thời gian, nguồn lực mà còn giúp thông tin pháp luật được truyền tải một cách tự nhiên, thường xuyên và liên tục. Mỗi cán bộ đoàn thể, mỗi đảng viên ở cơ sở trở thành một "tuyên truyền viên" tích cực, trực tiếp giải đáp và định hướng cho hội viên, người dân trong cộng đồng của mình. Sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị được phát huy tối đa, tạo ra một mạng lưới phổ biến, giáo dục pháp luật sâu rộng, bao phủ khắp các bản.

Nhờ sự đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Mường Cơi đã và đang mang lại những chuyển biến tích cực. Nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt, các hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, các mâu thuẫn, tranh chấp trong cộng đồng được giải quyết ngay từ cơ sở thông qua hòa giải, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.



Theo Phó Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, thời gian tới để nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân trên địa bàn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, UBND xã tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.

Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bám sát sự kiện chính trị - pháp lý của đất nước, của địa phương và của ngành.

Đồng thời, rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật; kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực trong năm 2023, 2024.



Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên nhằm giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân, tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư...

Nhờ những bước đi chủ động và hướng về cơ sở, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở Mường Cơi đã mang lại những chuyển biến tích cực. Nhận thức pháp luật của người dân được nâng lên, các hủ tục lạc hậu dần bị đẩy lùi, an ninh trật tự được giữ vững. Mường Cơi đã chứng minh rằng, khi pháp luật thực sự đến gần với người dân và trở thành một phần của cuộc sống, đó chính là nền tảng vững chắc nhất để xây dựng một xã hội ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.