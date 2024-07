Mưa lũ ở Sơn La: Di dời khẩn cấp 20 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở

20 hộ dân ở xã Chiềng Xôm, TP Sơn La (Sơn La) đã phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất đá. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều vị trí ta-luy dương trên các tuyến đường, khu dân cư ở Sơn La đã ngấm no nước đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao.

Clip: Di dời khẩn cấp 20 hộ dân ra khỏi khu vực sạt lở Mưa lũ ở Sơn La: Di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm Trao đổi với phóng viên, ông Lò Văn Hưởng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cho biết: Sau khi nhận được thông tin, các hộ dân tại bản Panh đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao do ảnh hưởng của mưa lũ, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân và người dân sở tại đã chung tay giúp các hộ gia đình tại bản Panh trong vùng nguy hiểm sạt lở di chuyển toàn bộ người và tài sản đến khu vực an toàn. Cũng theo Chủ tịch UBND xã Chiềng Xôm, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ ngày 24 đến nay, xã Chiềng Xôm có gần 50 hộ bị hư hỏng nhà ở do sạt lở; hư hỏng 250m đường giao thông và ngập úng nhiều ha lúa, ngô, hoa…, ước tổng thiệt hại trên 2 tỷ đồng. Đặc biệt tại bản Panh, tình hình sạt lở đất nghiêm trọng, hàng trăm m3 đất đá sạt sụt, ảnh hưởng đến 16 hộ bản Panh. Các hộ dân tại nơi có nguy cơ sạt lở cao đã được Ban CHQS và Công an Thành phố, cùng lực lượng tại chỗ di dời đến nơi an toàn. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, nhiều vị trí ta-luy dương trên các tuyến đường, khu dân cư ở Sơn La đã ngấm no nước đang đứng trước nguy cơ sạt lở cao. Ảnh: Thu Hiền Mưa lũ ở Sơn La huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ dân Trực tiếp có mặt kiểm tra, chỉ đạo công tác di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm sạt lở, khắc phục hậu quả các thiệt hại của mưa lũ những ngày qua, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La chỉ đạo xã huy động mọi nguồn lực, hỗ trợ người dân di dời toàn bộ tài sản đến nơi an toàn và bố trí chỗ ở tạm thời cho các hộ. Không cho phép người dân quay trở lại khu vực nguy hiểm, đánh giá mức độ sạt lở, chủ động các phương án sớm ổn định cuộc sống nhân dân. Sau khi nhận được thông tin, ngay trong sáng nay, các lực lượng chức năng gồm công an, quân đội, dân quân và người dân sở tại đã chung tay giúp các hộ. Ảnh: Thu Hiền Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản. Ảnh: Thu Hiền 20 hộ dân ở xã Chiềng Xôm, TP Sơn La đã phải di dời khẩn cấp do sạt lở đất đá. Ảnh: Thu Hiền Địa bàn xã Chiềng Xôm nguy cơ rất cao về sạt lở đất và ngập úng. Hệ thống thoát úng của xã Chiềng Xôm hiện nay chỉ trông chờ vào khu vực Bom Bay, nhưng khu vực này đã bão hoà, không có chỗ thoát. Ảnh: Thu Hiền Tham khảo thêm Thành phố Sơn La thiệt hại gần 73 tỷ đồng do mưa lũ

PV Tây Bắc