Những "Người Lính" Sơn La vì dân phục vụ

Hình ảnh những "Người Lính" Sơn La bất chấp nguy hiểm, nỗ lực hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đăng tải trên các mạng xã hội đang nhanh chóng lan tỏa, được nhân dân vô cùng cảm phục.

Lực lượng Quân đội vì dân phục vụ

Do hoàn lưu của trận bão số 2, trong hai ngày 23 và 24/7/2024, toàn tỉnh Sơn La có mưa rất lớn, lượng mưa có nơi lên đến 200 mm trong 24 giờ như tại xã Chiềng Nơi (huyện Mai Sơn).

Những trận mưa lớn trút xuống đã gây thiệt hại rất lớn cho bà con các dân tộc tỉnh Sơn La. Tại bản Hua Pư và bản Pá Hốc, xã Chiềng Nơi đã có 2 người chết và 4 người mất tích.



Trước tình hình đó, để giảm thiểu những thiệt hại do mưa lũ gây ra, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân các dân tộc ở từng địa bàn đã đoàn kết, khẩn trương khắc phục khó khăn, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua hoạn nạn theo tinh thần: "lá lành đùm lá rách; lá rách ít đùm lá rách nhiều"...

Các chiến sĩ bộ đội hỗ trợ người cao tuổi và trẻ em chạy lũ. Ảnh: Nguyễn Quang Điền

Ấm áp hơn là ở khắp nơi, lực lượng công an, quân đội đã được huy động cứu giúp bà con ngay giữa lúc mưa to, lũ lớn. Hình ảnh những chiến sỹ công an, quân đội đến từng nhà dân, đưa bà con - trong đó có rất nhiều người cao tuổi, trẻ nhỏ - đến nơi an toàn đăng tải trên các mạng xã hội và nhanh chóng lan tỏa, được nhân dân vô cùng cảm phục.

"Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Vì nhân dân quên mình" là khẩu hiệu hành động, là những việc làm vô cùng thiết thực để nhân dân tin tưởng hơn vào lực lượng Công an Nhân dân và Quân đội Nhân dân trong những giây phút gian nan, nguy hiểm.

Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân sơ tán lũ tại thành phố Sơn La. Ảnh: Nguyễn Quang Điền

Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc khỏi mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Quang Điền

Lực lượng Quân đội túc trực tại các điểm xung yếu khơi thông dòng nước. Ảnh: Nguyễn Quang Điền

Lực lượng Quân đội hỗ trợ người dân di chuyển ô tô ra khỏi dòng nước lũ. Ảnh: Nguyễn Quang Điền

Lực lượng Quân đội khắc phục hậu quả do mưa lũ. Ảnh: Nguyễn Quang Điền