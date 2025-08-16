Một loại quả trồng khắp Việt Nam được ví là "vua chất xơ" bán đầy chợ, siêu thị

Loại quả thuộc nhóm "tốt nhất thế giới" nhắc đến ở đây là chanh dây. Ở Việt Nam chanh dây còn được gọi là chanh leo.

Quả chanh dây có hương vị thơm ngon và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nên được nhiều người ưa chuộng. Trong những năm gần đây, chanh dây là một trong những loại quả mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định và cũng đứng đầu về giá trị xuất khẩu.

Một quả chanh dây tuy nhỏ bé nhưng có chứa rất nhiều vitamin, khoáng chất, các chất chống oxy hóa… có lợi cho sức khỏe của bạn (Ảnh minh họa)

Chanh dây là một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng, thường được nhiều người sử dụng làm nước giải khát vào những ngày hè oi ả. Tuy nhiên không phải ai cũng biết hết những lợi ích sức khỏe mà loại quả này mang lại.

Chanh dây có thể chế biến thành nhiều món ăn, đồ uống thơm ngon. Ảnh minh họa.

Giá chanh dây phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cung cầu thị trường quốc tế đến tình hình sản xuất tại Việt Nam và các nước xuất khẩu lớn.

Theo Sức khỏe & Đời sống, mặc dù giá chanh leo có mức tương đối cao trên thị trường, dao động từ 45.000 - 60.000 đồng/kg (tùy loại) nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng trong mùa hè nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất, giàu chất xơ và ít calo.

Loại quả này thường được sử dụng để làm nước ép, kem và các loại bánh kẹo. Ngoài ra, chanh dây còn có thể chế biến các món ăn vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Tại Việt Nam có 2 loại chanh dây phổ biến là chanh dây tím và chanh dây vàng. Ảnh minh họa.

Bác sĩ Nguyễn Thùy Ngân - Viện Nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam có chia sẻ với bá Lao Động, chanh leo là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt, bao gồm vitamin A, vitamin C, polyphenol, beta-cryptoxanthin và carotenoids, cũng như các khoáng chất khác.

- Làm đẹp da: Do hàm lượng chất chống oxy hóa và đặc tính chống viêm, chanh leo có thể giúp giữ cho làn da khỏe mạnh, bao gồm cả việc giúp ngăn ngừa nếp nhăn và hỗ trợ chữa lành vết thương.

- Chống viêm tốt: Theo các nghiên cứu, lợi ích dinh dưỡng của chanh dây bao gồm chống lại tổn thương gốc tự do và stress oxy hóa nhờ sự hiện diện của các hoạt chất như carotenoid và flavonoid polyphenol.

Đặc biệt, trong hạt chanh dây sẽ tìm thấy polyphenol, bao gồm cả loại gọi là piceatannol, có liên quan đến khả năng bảo vệ chống lại tình trạng kháng insulin ở người trưởng thành thừa cân.

- Giàu chất xơ: Chanh leo rất giàu chất xơ, đặc biệt là loại pectin và ít đường so với các loại trái cây khác. Mặc dù có vị ngọt nhẹ nhưng nó có thể giúp cung cấp chất dinh dưỡng mà không làm tăng lượng đường trong máu.

- Giàu khoáng chất: Như magie, calci, phospho và kali. Lợi ích của chanh dây có thể bao gồm hỗ trợ sức khỏe xương, chức năng tim mạch và hoạt động thể chất.

Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), chanh leo của nước ta đã được xuất khẩu sang 20 quốc gia trên thế giới dưới dạng quả tươi, đông lạnh và nước ép. Với diện tích hơn 12.000 ha chanh leo, sản lượng 200.000 tấn/năm, tập trung ở miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, Việt Nam đang là một trong những nước trồng nhiều chanh leo nhất thế giới .

Việt Nam nằm trong top các quốc gia sản xuất và xuất khẩu chanh leo lớn trên thế giới, chỉ đứng sau Brazil, Colombia, Ecuador và Peru.

Năm 2023, kim ngạch xuất khẩu loại quả này đạt hơn 222 triệu USD. Các nước châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất của sản phẩm chế biến dịch chanh leo cấp đông.



