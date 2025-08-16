Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm của nhà nghèo", nhiều người không biết mà ăn

Thông thường, mọi người chỉ biết đến quả kỷ tử, một vị thuốc đông y có nhiều tác dụng bổ dưỡng cho cơ thể.

Loại cây này ngày xưa thường mọc hoang dại, trẻ em có thể vặt quả ăn như món quà quê ngọt ngào nhưng ngày nay đã trở thành cây dược liệu quý được trồng ở nhiều vùng. Mọi người thường dùng quả kỷ tử để nấu canh, pha chè, hầm gà...

Tuy nhiên, ít ai biết lá kỷ tử cũng có thể ăn được và là loại rau quý hiếm không nên bỏ qua.

Lá kỷ tử có vị ngọt và đắng, hơi lạnh và đi vào năm cơ quan nội tạng, có chức năng bổ hư ích tinh, trừ phong sáng mắt, tốt cho thị lực, thanh nhiệt, giải khát.

Lá kỷ tử phù hợp dùng cho những người có bệnh về âm hư sinh nhiệt, tiêu khát, giảm tình trạng khô cổ họng, gan thận yếu, khô mắt, mắt mệt mỏi, loại bỏ nóng trong, giảm đau răng và các triệu chứng khác.

Lá kỷ tử rất mềm và ngon. Vào mùa xuân, những chiếc lá non được sử dụng để nấu lên ăn như một món rau, rất mát và ngon. Món ăn này xưa được miêu tả là dùng để phục vụ trong bữa tiệc, từng được thể hiện trong các cảnh phim miêu tả các bữa yến tiệc sang trọng trong phim Hồng Lâu Mộng. Ngoài ra, lá kỷ tử cùng dùng để chế biến các món salad và súp, hương vị tươi mới và rất ngon, hợp khẩu vị với nhiều người.

Món ăn dưỡng sinh nổi tiếng nhất là món lá kỷ tử nấu canh với gan lợn. Cách chế biến như sau.

Thành phần nguyên liệu: 100 gram lá kỷ tử, 200 gram gan lợn.

Cách chế biến: Rửa lá kỷ tử sạch sẽ, để ráo nước, rửa gan lợn rồi cắt thành lát vừa ăn.

Đun nước sôi, sau đó cho gan lợn vào nấu, thêm chút rượu, hành lá, gia vị vừa ăn, đun lửa nhỏ trong 30 phút cho đến khi gan chín thì cho lá kỷ tử vào, đun thêm 10 phút là có thể ăn.

Ngoài ra bạn có thể làm một số món sau đây với nguyên liệu là lá kỷ tử:

Rau kỷ tử nấu thịt bò

Nguyên liệu: 250gr thịt bò; 1 quả trứng gà; 500gr rau kỷ tử, muối, hành lá, gừng, dầu ăn, gia vị vừa đủ…

Cách chế biến:

Bước 1: Thịt bò thái cho vào tô. Trứng gà lấy lòng trắng đánh bông lên, thêm chút tinh bột, muối trộn đều rồi nặn thành từng viên nhỏ. Lá kỷ tử rửa sạch để ráo nước.

Bước 2: Hành, gừng băm nhuyễn. Cho dầu ăn vào chảo, cho hành và gừng băm vào xào thơm.

Bước 3: Lấy lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi, cho thịt viên vừa làm vào nồi đun đến khi chín. Sau đó cho lá kỷ tử vào, nêm chút muối, đun trên lửa nhỏ khoảng 3-5 phút là được.

Nộm lá kỷ tử

Nguyên liệu: 500gr lá kỷ tử, 1 nắm quả kỷ tử khô, tỏi, đường, xì dầu, 1 củ hành tây…

Cách chế biến:

Bước 1: Chọn những lá kỷ tử tươi non rửa sạch, ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 phút vớt ra.

Bước 2: Cho lượng nước thích hợp vào nồi đun sôi trên lửa lớn, cho ít muối vào để chần lá kỳ tử. Chần nhanh vài phút vớt ra cho vào nước lạnh để lá giữ được vị tươi mềm. Lá kỷ tử ráo nước cắt từng khúc vừa ăn rồi cho vào bát. Chần lá kỷ tử để loại bỏ axit oxalic, vị đắng.

Bước 3: Tỏi đập giập. Củ hành tây rửa sạch, băm nhỏ. Quả kỷ tử lấy 1 nắm rửa sạch, ngâm vào nước ấm cho mềm ra. Trộn tất cả các nguyên liệu này với nhau rồi cho 2 thìa xì dầu, một thìa đường, giấm gạo, dầu mè khuấy đều cho vừa vị rồi trộn vào với kỷ tử là được món ăn rất thơm ngon, bổ dưỡng.

Lá kỷ tử nấu canh tôm

Nguyên liệu: 500gr rau kỷ tử, 200gr tôm, hành lá, hành tây, muối, dầu ăn

Cách chế biến:

Bước 1: Rau kỷ tử nhặt, rửa sạch. Tôm nhặt lột vỏ, đập giập rồi băm sơ. Hành lá, hành tây thái nhỏ

Bước 2: Cho chút dầu ăn vào nồi, cho hành tây vào đảo thơm. Sau đó cho tôm vào đảo qua, tránh để chín nhừ. Nêm gia vị mắm, muối và đổ nước vừa ăn.

Bước 3: Khi nồi nước sôi lên, mọi người cho rau vào nấu như rau ngót. Đun chín rồi nêm lại gia vị vừa ăn là được.



