Nông thôn Tây Bắc: Phường Tân Phong nỗ lực phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Quyết liệt triển khai các giải pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi

Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu vừa tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế tình hình dịch bệnh động vật và công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Tân Phong.

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại 8 tổ dân phố của phường Tân Phong (Lai Châu). (Ảnh: Thảo Vân)

Tại buổi làm việc, đại diện UBND phường Tân Phong đã báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn. Theo đó, ngay sau khi xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn, UBND phường đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các Ban Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch ứng phó với dịch bệnh. Tính đến ngày 14/8/2025, dịch tả lợn Châu Phi đã xuất hiện tại 8 tổ dân phố của phường Tân Phong. 40 hộ dân ở phường Tân Phong có lợn mắc bệnh, số lợn chết và tiêu hủy lên đến 179 con, với trọng lượng 11.871kg. Đặc biệt, con số đáng lo ngại hơn là hơn 10.600 con heo khác trên địa bàn phường đang đứng trước nguy cơ mắc dịch tả lợn Châu Phi.

Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường Tân Phong. (Ảnh: Thảo Vân)

Theo đại diện UBND phường Tân Phong, quá trình triển khai công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn phường gặp không ít khó khăn. Để công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi đạt hiệu quả cao, đại diện UBND phường Tân Phong kiến nghị: Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh có chính sách hỗ trợ cụ thể đối với lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch; tăng cường đội ngũ cán bộ chuyên trách về chăn nuôi thú y có chuyên môn vững; hỗ trợ kịp thời trong công tác phòng, chống và xử lý dịch bệnh; sớm có con dấu để đóng dấu thân thịt làm cơ sở kiểm soát và lưu hành trong việc kiểm soát hoạt động giết mổ; hỗ trợ kinh phí, bổ sung vắc xin, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch…

Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu kiểm tra thực tế tại cơ sở. (Ảnh: Thảo Vân)

Kết luận tại buổi làm việc, đại diện Đoàn công tác Công an tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Phường Tân Phong cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; nêu cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trực tiếp vào cuộc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tổ chức khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc khử trùng liên tục, tiêu hủy lợn bệnh theo đúng quy trình, không để dịch lây lan diện rộng; thành lập các tổ kiểm tra lưu động ở các tổ dân phố để kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ lợn và sản phẩm từ lợn trên địa bàn...