Nông thôn Tây Bắc: Hơn 10.000 người dân Lai Châu đồng loạt lan tỏa khát vọng về kỷ nguyên mới

Sáng ngày 16/8, cùng với cả nước, hơn 10.000 cán bộ lãnh đạo, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân tỉnh Lai Châu tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước".

Sự kiện diễn ra đồng loạt tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu và 35/38 xã, phường của tỉnh. Trong đó có hơn 3.000 người tham gia sự kiện tại trung tâm tỉnh; ở 35 xã, phường bình quân mỗi xã có 200 người hưởng ứng tham gia.

Các đại biểu chuẩn bị xuất phát tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu. Ảnh: TH.

Đúng 6 giờ sáng, trong không gian trang nghiêm, toàn thể đại biểu và người dân tại các điểm cầu đã cùng hướng về màn hình lớn, theo dõi Lễ thượng cờ thiêng liêng được truyền hình trực tuyến từ Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Ngay sau đó, nghi thức chào cờ, hát Quốc ca được cử hành đồng loạt trên khắp Lai Châu. Tiếng hát Quốc ca vang lên hùng tráng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà.

Sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước" được tổ chức không chỉ để cổ vũ tinh thần mà còn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025); đồng thời chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam.

Các cán bộ lãnh đạo, lực lượng vũ trang, các sở ban ngành, các tổ chức chính trị xã hội và người dân tỉnh Lai Châu tham gia sự kiện "Cùng Việt Nam tiến bước". Ảnh: TH.

Phát huy tinh thần "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", sự kiện còn lan tỏa mạnh mẽ phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Mỗi bước chân của người dân không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn mang thông điệp "bước xanh", góp phần cùng cả nước giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu Net Zero mà Quốc gia đã cam kết.

Đặc biệt, sự kiện còn là dịp để củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa người chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân, cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự trong giai đoạn phát triển mới của tỉnh và đất nước.

Hàng vạn bước chân cùng chung một nhịp, mang theo thông điệp "Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới". Ảnh: TH.

Đúng 6 giờ 30 phút, sau hiệu lệnh đếm ngược, toàn thể đại biểu và các tầng lớp nhân dân tại Quảng trường Nhân dân tỉnh và các điểm cầu xã, phường đã đồng loạt xuất phát đi bộ.

Hàng vạn bước chân cùng chung một nhịp, mang theo thông điệp "Một tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", biểu trưng cho khối đại đoàn kết vững chắc, đồng lòng hướng tới một tương lai xanh, sạch và bền vững.

Những bước chân rộn rã trên khắp các nẻo đường Lai Châu hôm nay đã lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực, khẳng định ý chí và khát vọng của vùng đất biên cương đang vươn mình mạnh mẽ, cùng cả nước vững tin tiến vào kỷ nguyên phát triển mới.