Loại quả này là “thần dược” tự nhiên giúp da khỏe đẹp từ bên trong

Lợi ích của cà chua đối với làn da

Ngăn ngừa ung thư da: Lycopene - sắc tố tạo màu đỏ cho cà chua, có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp giảm nguy cơ tổn thương da do tia UV, từ đó hạn chế nguy cơ ung thư da.

Giảm nguy cơ cháy nắng: Dù không thay thế kem chống nắng, lycopene trong cà chua vẫn có khả năng bảo vệ da phần nào trước tác động của ánh nắng. Một số nghiên cứu cho thấy, ăn cà chua thường xuyên giúp da giảm nhạy cảm với tia UV.

Hỗ trợ chữa lành vết thương: Cà chua giàu vitamin C, dưỡng chất quan trọng cho quá trình tái tạo mô và phục hồi tổn thương da.

Làm dịu viêm da: Nhờ chứa lycopene, beta-caroten, lutein, vitamin E và vitamin C, cà chua có tác dụng kháng viêm, giúp giảm khó chịu do kích ứng hoặc cháy nắng.

Kích thích sản xuất collagen: Vitamin C trong cà chua hỗ trợ tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, đàn hồi tốt hơn.

Loại bỏ tế bào chết: Enzyme trong cà chua có thể hỗ trợ tẩy tế bào chết. Nhiều người kết hợp cà chua nghiền với đường để làm hỗn hợp tẩy da.

Chống lão hóa: Nhóm vitamin B trong cà chua giúp giảm nếp nhăn, đốm sạm và hỗ trợ sửa chữa tế bào da.

Bảo vệ tế bào: Chất chống oxy hóa trong cà chua giúp trung hòa gốc tự do, làm chậm tiến trình lão hóa da.

Dưỡng ẩm da: Cà chua là nguồn kali dồi dào, giúp hạn chế khô da và duy trì độ ẩm tự nhiên.

Rủi ro khi dùng cà chua cho da

Dù mang lại nhiều lợi ích, cà chua cũng có tính axit tự nhiên. Với những người có làn da nhạy cảm hoặc dị ứng, việc thoa trực tiếp cà chua có thể gây kích ứng, nổi mẩn đỏ hoặc ngứa. Do đó, nên thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng rộng rãi.

Cách dùng cà chua để chăm sóc da

Ép lấy nước: Thoa nước ép cà chua nguyên chất lên da, để 15-20 phút rồi rửa sạch.

Điều trị tại chỗ: Chỉ bôi nước ép cà chua lên những vùng da cần chăm sóc.

Làm mặt nạ: Kết hợp nước ép cà chua với yến mạch hoặc sữa chua để đắp mặt, giúp da mềm mịn và sáng hơn.

Ăn cà chua không chỉ tốt cho sức khỏe tổng thể mà còn giúp da khỏe mạnh, đàn hồi và tươi sáng. Tuy nhiên, khi sử dụng trực tiếp trên da, bạn nên thận trọng để tránh kích ứng. Sự kết hợp giữa việc bổ sung cà chua trong chế độ ăn và dùng ngoài da sẽ mang lại hiệu quả chăm sóc toàn diện hơn.