Loại cá được đánh giá "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam giá rẻ bèo

Cá vốn là loại thực phẩm lành mạnh, tốt cho sức khoẻ. Các chuyên gia từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành mỗi tuần nên ăn 2 khẩu phần hải sản, trong đó có cá.

Đặc biệt, nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng, có một loại cá đặc biệt giàu dinh dưỡng, nên được người dân đưa vào bữa cơm hàng ngày của mình. Đó là cá mòi.

Chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty người Mỹ cho rằng, cá mòi chính là loại cá tốt nhất thế giới, nên được sử dụng thường xuyên.

Loài cá này chứa nhiều axit béo omega-3 nhờ nguồn gốc từ biển. Loại chất béo này có tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não, tim, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Omega-3 cũng có thể bảo vệ cơ thể, chống lại chứng trầm cảm. "Nếu tính theo gram, cá mòi đóng hộp thậm chí còn nhiều chất dinh dưỡng hơn so với cá hồi", chuyên gia Samantha nhận định.

Ngoài omega-3, cá mòi còn là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất trong chế độ ăn uống. Một hộp cá mòi đóng hộp cung cấp lượng canxi tương đương với một ly sữa. Cá mòi cũng rất giàu vitamin D tự nhiên, chất giúp hỗ trợ hấp thụ canxi và còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và sức khỏe của xương.

Với giá trị dinh dưỡng phong phú, cá mòi mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ như:

Phòng ngừa bệnh tim

Cá mòi là nguồn cung cấp axit béo omega-3, DHA và EPA, đóng vai trò chính trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Axit béo omega-3 có thể ngăn ngừa tắc nghẽn do hẹp tĩnh mạch và động mạch hoặc cục máu đông bằng cách giữ cho tất cả các bộ phận của tim hoạt động trơn tru. Điều này liên quan đến việc phá vỡ cholesterol xấu, mở mạch máu, giảm huyết áp và điều hòa nhịp tim, kéo dài tuổi thọ.

Duy trì sức khỏe xương

Cá mòi cũng là nguồn cung cấp canxi và vitamin D tuyệt vời, cả hai chất này đều cần thiết cho xương và răng luôn chắc khỏe.

Ngăn ngừa bệnh đái tháo đường (tiểu đường)

Một nghiên cứu tại Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng, một lợi ích sức khỏe khác của việc thêm cá mòi vào chế độ ăn uống của chúng ta là giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Cá mòi giàu protein đóng vai trò trong việc giảm tình trạng kháng insulin, giúp ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

Hỗ trợ giấc ngủ

Nhờ axit béo omega-3 của cá mòi, nhiều serotonin được giải phóng trong cơ thể, giúp chúng ta có giấc ngủ chất lượng hơn.

Giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng

Thoái hóa điểm vàng (AMD) là tình trạng dẫn đến mất thị lực. Đối với các trường hợp liên quan đến tuổi tác, điều này thường thấy ở người lớn trên 50 tuổi. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng, tiêu thụ cá béo, chẳng hạn như cá mòi, giúp giảm nguy cơ phát triển AMD.

Thúc đẩy chức năng não

Lợi ích sức khỏe của chất béo lành mạnh trong cá mòi là bổ não. Đặc biệt, DHA được coi là thành phần quan trọng cho sự phát triển trí não và cho thấy tiềm năng cải thiện tình trạng sức khỏe tâm thần.

Ở nước ta, cá mòi có kích thước khá nhỏ. Chúng thuộc họ cá trích nên kích thước chỉ ngang tầm loài cá này. Trung bình một con cá mòi có kích thước dao động từ 15cm đến 20cm. Tùy từng loại cá mòi sẽ có những kích thước khác nhau.

Thịt cá mòi chắc, mềm, có độ ngọt nên được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, cá mòi có rất nhiều xương dăm nên cần thận trọng khi cho trẻ nhỏ ăn.



