Cảnh giác với thực phẩm gây teo não

Tháng 7/2025, kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt 971 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu đạt 6,22 tỷ USD, tăng trưởng mạnh 17,2%. Tuy nhiên, đằng sau kết quả này là cuộc chạy đua với thời gian của nhiều doanh nghiệp xuất khẩu nhằm đẩy nhanh đơn hàng sang Hoa Kỳ trước thời điểm ngày 1/8/2025 – mốc áp dụng thuế đối ứng mới mà Mỹ công bố từ đầu tháng 7/2025.