Người có uy tín tiêu biểu ở vùng cao Sơn La

Clip: Nhận xét về ông Giàng A Chơ

Từ người cán bộ mẫu mực đến người có uy tín được dân tin yêu

Vượt hàng chục km con đường đất quanh co, ngoằn ngoèo về bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, chúng tôi được nghe nhiều người dân kể về ông Giàng A Chơ, người được ví như "cây cao bóng cả" ở vùng cao này.

Trong câu chuyện với ông, chúng tôi được biết, ông Chơ từng đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Chiềng Công cũ. Sau khi nghỉ hưu, bà con trong bản tiếp tục tín nhiệm, giao phó cho ông trọng trách Trưởng bản. Năm 2019, ông Chơ được công nhận là già làng, người có uy tín.

Ông Giàng A Chơ (đầu tiên bên trái), (SN 1945), người có uy tín bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La (xã Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La cũ). Ảnh: Mùa Xuân.

Những năm qua, ông Chơ luôn gương mẫu đi đầu, phát huy vai trò “cầu nối” giữa chính quyền và nhân dân địa phương, vận động bà con nhân dân giữ gìn các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Để giúp bà con xóa đói, giảm nghèo, ông Chơ đã tích cực vận động các hộ dân chuyển đổi trồng ngô, sắn sang trồng cây sơn, cỏ voi, mở rộng diện tích ruộng bậc thang; áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Đồng thời, tích cực tham gia hòa giải các mâu thuẫn, xích mích trong các gia đình ở bản. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, tiết kiệm trong tổ chức đám hiếu, hỷ; giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc...

Ông Giàng A Chơ (thứ hai từ trái sang phải), người có uy tín bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa (Sơn La) tuyên truyền pháp luật cho người dân. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Giàng A Chơ chia sẻ: Từng làm cán bộ xã, bản, tôi luôn thấm nhuần sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi luôn coi đó là nhiệm vụ, trách nhiệm để tuyên truyền, vận động, giáo dục bà con.

“Là già làng, người có uy tín của bản, tôi luôn cùng Ban quản lý bản tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia phong trào đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo”, ông Chơ tâm sự.



Người dân bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa tích cực phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hoá để xoá nghèo. Ảnh: Mùa Xuân.

Mỗi lời ông nói đều đi vào lòng người, được bà con tin tưởng và làm theo. Khi có những chính sách mới, ông không chỉ phổ biến một cách khô khan mà còn giải thích cặn kẽ, lấy ví dụ thực tế để bà con dễ hiểu, dễ làm.

Một trong những vai trò quan trọng nhất của ông Chơ là giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ cộng đồng.

Anh Lầu A Sộng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La nhận xét: Ông Chơ là già làng, người có uy tín trong bản, ông nắm chắc về kiến thức pháp luật, vị trí địa lý giữa các bản nên khi có vấn đề tranh chấp đất đai, nguồn nước luôn được ông cùng Ban quản lý bản, cán bộ xã giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp đất đai....

Những mâu thuẫn về đất đai, nguồn nước, hay mâu thuẫn gia đình tưởng chừng khó giải quyết, nhưng với sự am hiểu và uy tín của ông, mọi việc đều được xử lý êm thấm.

Ông không chỉ dùng lý lẽ, pháp luật mà còn dùng cả tình người, phong tục để phân tích, giảng giải. Các vụ việc được giải quyết nhanh chóng, thấu tình đạt lý, không để lại mâu thuẫn dai dẳng, giúp tình làng nghĩa xóm ngày càng thêm gắn kết.

Bản Lọng Bó, xã Chiềng Hoa, tỉnh Sơn La hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

Cuộc sống ở bản Lọng Bó hôm nay đang ngày càng đổi thay, những ngôi nhà gỗ lợp mái Fibro xi măng kiên cố mọc lên, những con đường bê tông hóa nội bản do Nhà nước hỗ trợ đầu tư đã tiếp thêm động lực giúp bà con từng bước nỗ lực vươn lên.

Có thể nói, những người có uy tín như ông Giàng A Chơ chính là tấm gương tiêu biểu trong lòng của mỗi bản làng vùng cao. Họ không chỉ là những người truyền giữ văn hóa, phong tục, mà còn là những người tiên phong trong việc tiếp thu cái mới, vận động bà con cùng nhau xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Câu chuyện về ông Giàng A Chơ là một minh chứng sống động cho vai trò của những người con của bản, đã và đang làm nên sức sống, sự bền vững của cộng đồng.