Lễ hội Lùng Tùng của người Thái Than Uyên

Lễ hội Lùng Tùng của dân tộc Thái ở Than Uyên đã có từ rất lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác trong cộng đồng người dân tộc Thái. Nghệ nhân Lò Văn Sơi, xã Mường Cang (Than Uyên, Lai Châu) cho biết: Lễ hội Lùng Tùng gắn với tín ngưỡng về nông nghiệp, là hình thức sinh hoạt dân gian mang tính cộng đồng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, cầu cho con người được mạnh khỏe, mong ước một năm mưa thuận, gió hoà, mùa màng bội thu, nhà nhà ấm no và hạnh phúc; quy tụ những sắc thái văn hóa đặc trưng nhất của đồng bào dân tộc Thái Than Uyên nói riêng và Tây Bắc nói chung. (Ảnh: Phạm Hoài)