Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị huyện Than Uyên (Lai Châu), góp phần phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.





Than Uyên: Nâng cấp hạ tầng – đổi thay diện mạo đô thị

Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ thị trấn Than Uyên - tạo cảnh quan đô thị hiện đại

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, anh Nguyễn Hữu Đức - Cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, cho biết: Công trình Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ giai đoạn 5; lát hành lang 1 số tuyến đường thị trấn Than Uyên có tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. Đây là công trình công cộng, cấp IV. Chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên. Nhà thầu thi công là Công ty TNHH MTV Khánh Bảo (Lai Châu).

Công trình Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ giai đoạn 5; lát hành lang 1 số tuyến đường thị trấn Than Uyên có tổng mức đầu tư hơn 11 tỷ đồng. (Ảnh: Phạm Hoài)

Công trình có quy mô xây dựng gồm: Sơn tĩnh điện lan can với chiều dài tuyến 1.132,05m; nâng cấp mặt đường Carboncor Asphalt chiều dài tuyến 300,09m; ốp gạch taluy trồng cỏ, diện tích ốp taluy là 2.630,43m2; làm mới tuyến mương thoát nước chiều dài 32,79m; nâng cấp, làm mới bậc tam cấp tuyến số 2; lát gạch tuyến số 7 và 8, chiều dài tuyến lần lượt 164,68m và 226,62m; nạo vét hồ; lát gạch tuyến đường Nguyễn Chí Thanh, Tôn Thất Tùng; vệ sinh bề mặt bê tông các cấu kiện cầu, sơn 1 nước lót 2 nước phủ cầu vòm bê tông; san gạt tạo khuôn viên xóm đập tràn.

"Mục tiêu đầu tư xây dựng công trình nhằm tạo cảnh quan đô thị hiện đại, đồng bộ trên địa bàn xoay quanh định hướng phát triển du lịch làm mũi nhọn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, trên địa bàn thị trấn nói riêng, huyện Than Uyên nói chung"- anh Đức cho hay.

Nỗ lực "vượt khó" đẩy nhanh tiến độ công trình

Có mặt tại công trường những ngày này, chúng tôi cảm nhận được không khí làm việc hăng say, khẩn trương. Từng tốp công nhân, người ốp gạch, người trộn vữa bê tông, người vận chuyển vật liệu. Mọi công việc diễn ra liên tục, hối hả, tất cả đều tranh thủ tối đa thời gian để hoàn thành các hạng mục công trình đúng với tiến độ đã đề ra.

Tốp công nhân đang ốp gạch taluy khuôn viên hồ thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Phạm Hoài)

Anh Nguyễn Văn Trung – Cán bộ kỹ thuật Công ty TNHH MTV Khánh Bảo (Lai Châu) cho biết: Công trình được khởi công ngày 18/10, trong quá trình thi công, đơn vị chúng tôi gặp một số khó khăn như: Công trình khối lượng rất nhiều, thời gian thi công ngắn và rải rác nhiều điểm thi công; phần mặt bằng khó thi công vì vướng mái tôn của người dân; khối lượng phát sinh thêm một số phần việc; phần lát vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh và Tôn Thất Tùng qua khu dân cư ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Để khắc phục khó khăn, đơn vị thi công chúng tôi đã đề ra những giải pháp cụ thể. Chúng tôi chia ra nhiều nhóm để triển khai đồng loạt các công việc, anh em công nhân cũng tranh thủ làm thêm giờ. Hiện nay trên công trường đơn vị đang huy động 4 máy múc, 4 ô tô, gần 50 người chia thành các nhóm đội triển khai thi công. Khối lượng công việc hoàn thành đạt 60-65 %.

Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu thi công. (Ảnh: Phạm Hoài)

"Trong quá trình thi công, chúng tôi cũng được sự đồng thuận của người dân, cùng với đó là sự quan tâm, chỉ đạo của chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Than Uyên. Đơn vị thi công quyết tâm đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành công trình trước ngày 31/12 tới" – anh Trung nhấn mạnh.

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân Than Uyên

Thời gian qua, huyện Than Uyên đã và đang quan tâm chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng giúp cho huyện "cửa ngõ" của tỉnh Lai Châu ngày càng "thay da đổi thịt", đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, việc triển khai các dự án trên địa bàn cũng tạo công ăn việc làm cho người dân nơi đây.

Người dân trên địa bàn huyện Than Uyên làm việc tại Công trình Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ giai đoạn 5: lát hành lang 1 số tuyến đường thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Phạm Hoài)

Là một trong những công nhân làm việc tại Công trình Cải tạo nâng cấp khuôn viên hồ giai đoạn 5; lát hành lang 1 số tuyến đường thị trấn Than Uyên, đổ xong xe vữa cho chồng ốp gạch, chị Quàng Thị Hoa, xã Mường Cang, huyện Than Uyên tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Vội lấy tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán, chị Hoa cho biết: Từ khi công trình được triển khai, tôi theo chồng làm công việc trộn vữa bê tông, phụ ốp lát khuôn viên hồ thị trấn Than Uyên. Nhờ có các công trình như thế này, gia đình tôi có công ăn việc làm, có thu nhập để lo cho con cái học tập, trang trải cuộc sống hằng ngày.

"Chúng tôi hiện tranh thủ thời gian thay nhau tăng ca để công trình hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra. Sau khi công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng, tôi sẽ đưa các con đến đây để vui chơi"- chị Hoa cho hay.

Vừa đạp xe quanh hồ, vừa ngắm nhìn khuôn viên hồ đang ngày được hoàn thiện, ông Nguyễn Thế Hiệp, khu 5B, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu không giấu nổi niềm vui của mình. Ông Hiệp phấn khởi cho biết: Từ khi công trình được đầu tư và triển khai, người dân chúng tôi ai nấy đều vui mừng và đồng tình ủng hộ. Tôi mong muốn công trình sớm hoàn thành để người dân có nơi vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

Khuôn viên hồ hoàn thành sẽ góp phần thay đổi diện mạo của thị trấn Than Uyên. (Ảnh: Phạm Hoài)

"Tôi thường xuyên đi bộ tập thể dục ở đây. Khuôn viên hồ thị trấn sau một thời gian đưa vào sử dụng đã xuống cấp, nhiều vị trí cỏ mọc rất nhiều. So với lúc trước, tôi thấy khuôn viên hồ đẹp hơn rất nhiều. Khuôn viên hồ hoàn thành sẽ góp phần thay đổi bộ mặt của thị trấn cũng như huyện Than Uyên" – ông Hiệp nói.