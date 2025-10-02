Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10

Theo đó, vào hồi 21 giờ 12 phút ngày 29/9, UBND xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai nhận tin báo của an ninh cơ sở về việc có chiếc xe mô tô biển kiểm soát 21C-201.XX ở khu vực cầu thuộc thôn Làng Chạp xã Khánh Hòa (xe bị đổ ở trên cầu, dưới cầu là nước chảy xiết).

Nhận được thông tin, lãnh đạo UBND xã và Công an xã có mặt tại nơi xảy ra sự việc.

Đoạn suối nghi anh Hoàng Văn N. bị nạn. Ảnh: NDCC.

Gia đình và nhân dân cung cấp thông tin, nạn nhân là anh Hoàng Văn N. (SN 1989, trú tại thôn Làng Chạp, xã Khánh Hoà), là người điều khiển xe máy trên; nghi là xe tự đổ và người rơi xuống dưới cầu, bị nước cuốn trôi.

Từ đêm 29/9 đến nay, mỗi ngày xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích. Ảnh: NDCC.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Triệu Việt Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai cho biết, từ đêm 29/9 đến nay, mỗi ngày xã huy động hàng trăm người dân của 5 thôn và lực lượng chức năng xã đi dọc theo con suối chảy ra sông Chảy để tìm kiếm nạn nhân.

Do nước sông Chảy dâng cao và chảy xiết nên lực lượng chức năng xã Khánh Hòa chỉ có thể tìm kiếm nạn nhân tại đoạn suối chảy ra sông. Ảnh: NDCC.

"Đoạn suối từ vị trí nghi nạn nhân rơi xuống đến cửa sông Chảy dài khoảng 5km, lực lượng chức năng xã chỉ có thể tìm kiếm trên đoạn suối này. Còn ra đến sông Chảy thì phương tiện của xã không thể tìm kiếm do nước sông dâng cao và chảy xiết". Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Hòa cho biết thêm.

Hiện tại lực lượng công an và chính quyền địa phương phối hợp cùng nhân dân đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân.