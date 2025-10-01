Khởi công dự án mở rộng đường cao tốc đoạn Yên Bái – Lào Cai

Tham dự và thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án có lãnh đạo tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và nhà thầu thi công các hạng mục của dự án.

Theo thiết kế, Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ mở rộng mặt đường từ 2 làn xe lên 4 làn xe, bề rộng 24m, bố trí dải phân cách giữa đồng bộ với đoạn đã hoàn thành giai đoạn 1; đồng thời kéo dài cống chui dân sinh, xây dựng mới đơn nguyên cầu bên trái tuyến, bổ sung một ống hầm mới dài khoảng 530m để đáp ứng quy mô cao tốc 6 làn xe theo quy hoạch.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: PV.

Tổng mức đầu tư dự án là 7.667,84 tỷ đồng, gồm: chi phí xây dựng 5.788 tỷ đồng; chi phí thiết bị 373,43 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn và các khoản khác 704,64 tỷ đồng; chi phí dự phòng 800,45 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện gồm 3.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước, 937,84 tỷ đồng vốn tự có của VEC và 3.730 tỷ đồng do VEC huy động. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu tham gia Lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: PV

Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Thành Trung, khẳng định, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước nói chung và của khu vực Tây Bắc nói riêng; đồng thời, tạo ra động lực thúc đẩy phát triển kinh tế đối ngoại giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Vì thế, việc đầu tư nâng cấp mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe là rất cấp thiết, cấp bách theo đúng chủ trương của Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp các tuyến cao tốc đồng bộ theo quy hoạch, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ thực hiện quyết liệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Quang cảnh lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: PV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban, ngành Trung ương để dự án được triển khai. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Với trách nhiệm của mình, tỉnh Lào Cai cam kết sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và chính quyền xã, phường có liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu trong quá trình triển khai dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Trần Huy Tuấn phát biểu tại lễ khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai thuộc tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: PV.

Khởi công Dự án xây dựng mở rộng đoạn Yên Bái - Lào Cai là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Sau khi hoàn thành và đưa vào khai thác, Dự án sẽ đồng bộ quy mô với đoạn Nội Bài - Yên Bái, nâng cao năng lực thông hành, đảm bảo an toàn giao thông, từng bước đầu tư hoàn chỉnh tuyến đường theo quy hoạch. Từ đó, đáp ứng nhu cầu vận tải trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tạo điều kiện kết nối liên vùng, từ đó tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc nói riêng và cả nước nói chung trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và phát triển đất nước.