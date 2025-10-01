Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất

Sáng nay (1/10), nước lũ tại các tuyến phố Trần Hưng Đạo, Nguyễn Thái Học và một số đường phố, khu dân cư thuộc phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai đã bắt đầu xuống nhanh. Với kinh nghiệm nhiều lần ứng phó với nước lũ, nước rút đến đâu, người dân khoắng bùn đến đó, đẩy bùn đất trôi theo dòng nước.

UBND phường Yên Bái cũng huy động lực lượng thanh niên, cán bộ, giáo viên đến hỗ trợ các hộ gia đình thu gom rác, phun khử khuẩn một số địa điểm công cộng. Không khí khẩn trương, đoàn kết lan tỏa trên đường phố, thể hiện tinh thần chủ động, đồng lòng vượt qua khó khăn của người dân vùng lũ.

Từ sáng sớm, nước sông Hồng đoạn qua Lào Cai bắt đầu rút, người dân tiến hành dọn dẹp bùn đất, nhà cửa. Ảnh: Hoàng Hữu.

Chị Vũ Thị Phương Hoa, ngã tư Cao Lanh, đường Điện Biên, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai cho biết: "Các anh bộ đội, công an đã hỗ trợ dọn rửa, giúp bà con khu phố; chúng em sáng nay cũng đến sớm để dọn dẹp, lớp bùn khá mỏng nên dọn cũng nhanh".

Trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp nhân dân thu dọn bùn đất, rác thải tại các tuyến đường, Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, nhân lực và phương tiện được huy động tối đa để giúp nhân dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

"Chúng tôi huy động lực lượng cán bộ, chiến sĩ và 6 xe chữa cháy cấp nước, cùng với huy động lực lượng bên ngoài: các máy xúc, máy gạt. Nước rút đến đâu sẽ dọn rửa, vệ sinh trên đấy, làm sao sớm ổn định cuộc sống của người dân". Thượng tá Nguyễn Kim Oanh nói.

Các chiến sĩ Cảnh sát cơ động hỗ trợ dọn dẹp bùn đất tại rạp Hồng Hà, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Hoàng Hữu.

Thượng tá Đào Quang Hưng, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cũng cho biết: Nước rút đến đâu, cán bộ, chiến sỹ giúp nhân dân dọn dẹp đường phố, nhà cửa đến đó. Hàng trăm chiến sỹ đã tỏa đi khắp các đường phố, khu dân cư, không quản ngại khó khăn, vất vả với mong muốn người dân vùng lũ sớm ổn định đời sống.

"Lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gồm có lực lượng thường trực và dân quân tự vệ. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức 8 tổ công tác về tất cả các địa bàn vùng lũ của tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai) để làm sao đảm bảo ổn định cuộc sống cho bà con nhân dân một cách sớm nhất".

Phương tiện cơ giới được sử dụng để hỗ trợ người dân dọn bùn trên các tuyến phố chính. Ảnh: Hoàng Hữu.

Từ sáng qua (30/9) đến nay, trên địa bàn phường Yên Bái và nhiều phường, xã ven sông đã tạnh mưa, nước sông Hồng cũng xuống nhanh nên về cơ bản công tác khắc phục hậu quả mưa lũ có những thuận lợi nhất định. Với sự chủ động cao, nhân dân vùng lũ đang nỗ lực, nhanh chóng ổn định lại cuộc sống.

Chị Lê Thị Ngọc Nhung, trú tại tổ dân phố Hồng Thanh, phường Yên Bái chia sẻ, ngay từ sáng sớm, khi nước sông bắt đầu rút, nước trong nhà cũng rút theo thì gia đình chị đã bắt đầu khoắng bùn, để cho bùn đất theo dòng nước chảy ra ngoài, đồng thời cũng dọn dẹp và vệ sinh nhà cửa.

"Trận lũ này nước dâng cao trong nhà tôi khoảng hơn 1,5 mét, ngay từ khoảng 4 giờ sáng nay khi nước có dấu hiệu rút chúng tôi đã dọn dẹp, khoắng bùn để cho nước chảy ra ngoài. Nước rút đến đâu chúng tôi dọn dẹp và vệ sinh nhà đến đó".

Sau khi dọn dẹp trong nhà, người dân phường Yên Bái hỗ trợ nhau dọn bùn và rác ngoài ngõ, phố. Ảnh: Hoàng Hữu.

Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch UBND phường Nam Cường cho biết, đến chiều nay cơ bản các hộ ở khu vực nguy hiểm trong vùng lũ đã được di chuyển đến nơi an toàn. Do mưa ngớt, nước rút dần nên một số hộ dân còn ở tầng 2, tầng 3 sẽ được lực lượng cứu hộ cung cấp nhu yếu phẩm, nước uống để đảm bảo cuộc sống.

"Phường đã chủ động huy động các lực lượng tham gia ứng cứu, đặc biệt là xuồng cứu hộ của công an, quân sự đến ứng cứu kịp thời, đặc biệt là những khu vực nước chảy xiết, nguy hiểm, nước sâu để đưa bà con đến tránh trú ở nơi an toàn. Về nhu yếu phẩm thì phường cũng đã chủ động cấp phát cho các hộ gia đình còn tránh trú tại nhà...", Chủ tịch UBND Phường Nam Cường cho biết thêm.

Một số hình ảnh người dân phường Yên Bái dọn dẹp bùn đất khi nước lũ rút:

Người dân ở phường Yên Bái hỗ trợ nhau dọn dẹp. Ảnh: Hoàng Hữu.

Một cửa hàng bán đồ điện đang được vệ sinh sau lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Ống dẫn nước được dùng để phun nước, rửa nhà. Ảnh: Hoàng Hữu.

Lực lượng đoàn viên thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lào Cai hỗ trợ người dân dọn bùn đất sau lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân dọn dẹp đống ngổn ngang đồ đạc sau lũ. Ảnh: Hoàng Hữu.

Đã quen và có kinh nghiệm mỗi khi nước ngập, người dân khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Yên Bái chủ động dọn dẹp ngay khi nước rút. Ảnh: Hoàng Hữu

Nước đã rút ra khỏi nhà, người dân tiếp tục khoắng bùn ngoài sân. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nhiều vật dụng bị hỏng, không thể sử dụng, được thu gọn để đơn vị vệ sinh thu gom. Ảnh: Hoàng Hữu.

Người dân vận chuyển máy bơm để vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Hoàng Hữu.

Nước rút đến đâu, người dân quét dọn đến đó, tránh để bùn đất đọng lại trong nhà gây khó vệ sinh. Ảnh: Hoàng Hữu.