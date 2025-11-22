Lai Châu: Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra
22/11/2025 17:02 GMT +7
Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu tại buổi gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2025) và 55 năm Ngày thành lập Thanh tra tỉnh Lai Châu.
Gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam
Thanh tra tỉnh Lai Châu vừa tổ chức gặp mặt Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thanh tra Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2025) và 55 năm Ngày thành lập Thanh tra tỉnh Lai Châu.
Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, đặc biệt là hơn 20 năm kể từ khi chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu mới (2004), Thanh tra tỉnh Lai Châu đã vượt qua nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ghi nhận những đóng góp đó, Thanh tra tỉnh Lai Châu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều Cờ thi đua của Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.
Thực hiện Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra theo Kết luận của Bộ Chính trị, từ ngày 01/6/2025, Thanh tra tỉnh Lai Châu chính thức hoạt động theo mô hình tổ chức mới. Thanh tra tỉnh Lai Châu đã tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ của 8 tổ chức Thanh tra huyện, thành phố và 11 tổ chức Thanh tra sở. Sau khi sắp xếp, Thanh tra tỉnh Lai Châu có 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, với gần 80 cán bộ, công chức. Việc sắp xếp này nhằm mục tiêu xây dựng ngành thanh tra chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng dàn trải và nâng cao tính độc lập trong hoạt động thanh tra.
Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm, ông Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao thành tích của tập thể và các thế hệ cán bộ, công chức ngành Thanh tra Lai Châu trong 55 năm qua.
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh: Thời gian tới, Thanh tra tỉnh cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác thanh tra; nâng cao vai trò tham mưu trong công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động hơn nữa trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; quan tâm, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần đổi mới…
Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2021 - 2024 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thanh tra Chính phủ tặng Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân; UBND tỉnh Lai Châu tặng Bằng khen cho 10 cá nhân; Thanh tra tỉnh tặng giấy khen cho 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm ngành Thanh tra Việt Nam.
