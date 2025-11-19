Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu thăm, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Ông Mạc Quang Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu đã báo cáo nhanh với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu về tình hình trường, lớp, đội ngũ cán bộ giáo viên trên địa bàn tỉnh; một số kết quả nổi bật của ngành Giáo dục tỉnh trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân gửi lời tri ân sâu sắc, lời chúc mừng tốt đẹp tới các thầy, cô giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục và đào tạo nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đến thăm, chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Đinh Đông)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến ngành Giáo dục và Đào tạo, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã luôn dốc sức, dốc lòng, ban hành những chính sách thiết thực nhằm tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của giáo dục trên địa bàn.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh cần quan tâm chăm lo đời sống vật chất cho đội ngũ cán bộ, giáo viên; tham mưu cho UBND tỉnh có chính sách cho đội ngũ cán bộ, giáo viên công tác ở các xã biên giới, ngoài chính sách của Đảng, Nhà nước để động viên các thầy, cô giáo, nhất là các xã biên giới, vùng sâu, vùng khó khăn; tăng cường công nghệ kết nối dạy tiếng anh, tin học cho học sinh; phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành chương trình xây dựng 11 trường học liên cấp tại các xã biên giới; nghiên cứu các văn bản, chính sách để xây dựng mô hình quản lý trong các trường học trong tương lai mang bản sắc của tỉnh.

Ông Lê Minh Ngân - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Đinh Đông)

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu chia sẻ, động viên và mong muốn đội ngũ cán bộ, giáo viên trong tỉnh tiếp tục vượt qua những khó khăn, phát huy trí tuệ, tâm huyết giúp cho ngành Giáo dục của tỉnh ngày càng phát triển, đáp ứng niềm tin của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân tặng hoa chúc mừng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 202/11.