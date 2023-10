Những năm gần đây, phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” lan tỏa rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, tham gia. Qua phong trào, thu nhập, đời sống của gia đình hội viên, nông dân trong tỉnh ngày càng cải thiện, nâng cao.

Sôi nổi phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Lai Châu

Ông Kiều Văn Dung là một trong những điển hình về phát triển kinh tế hộ ở bản Sen Đông (xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) Ông Dung là hội viên Chi hội Nông dân bản Sen Đông. Ông Dung nhiều năm liền được công nhận là hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, cấp huyện. Với bản tính cần cù, năng động, dám nghĩ, dám làm, ông Dung đã gây dựng được trang trại nuôi trâu, bò quy mô lớn nhất huyện Than Uyên.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở Lai Châu thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia. (Ảnh: Thanh Ngân)

Ông Dung xây trại nuôi trâu, bò trên một quả đồi, cách xa khu dân cư. Ông Dung nuôi trâu, bò sinh sản và nuôi thương phẩm. Trong trại nuôi trâu, bò của ông Dung thường duy trì trên dưới 100 con. Ông Dung nuôi trâu, bò từ năm 2016. Thời gian đầu, gia đình ông nuôi từ 30 – 40 con trâu, sau đó tăng đàn dần dần. Để có thức ăn cho đàn trâu, bò, ông Dung trồng hơn 6ha cỏ voi, gần trang trại. Mỗi năm bán ra thị trường trên dưới 50 con trâu, bò thương phẩm, ông Dung thu hơn 1 tỷ đồng. Trừ chi phí nhân công, thức ăn, thuốc men, mỗi năm ông Dung nhẹ nhàng "đút túi" hơn nửa tỷ đồng. Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Dung còn tạo công ăn, việc làm, thu nhập ổn định cho 4 lao động ở địa phương.

Để phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đi vào chiều sâu, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh đã ban hành Nghị Quyết về nâng cao chất lượng phong trào, giai đoạn 2019 - 2023. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh giao chỉ tiêu cụ thể về số hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp cho Hội Nông dân các huyện, thành phố; chỉ đạo các cấp Hội sâu sát cơ sở, tăng cường các hoạt động hỗ trợ phong trào, thường xuyên kiểm tra các hoạt động để đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời đề ra biện pháp chỉ đạo phong trào một cách sát thực, hiệu quả. Qua đó, thu hút ngày càng đông đảo hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh tham gia, tạo nên phong trào sôi nổi, rộng khắp.

Số hộ nông dân ở Lai Châu đăng ký tham gia phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" năm sau cao hơn năm trước. (Ảnh: Thanh Ngân)

Hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao trình độ cho nông dân về ứng dụng khoa học kỹ thuậtvào sản xuất; Tổ chức các hoạt động hỗ trợ nông dân về vốn, giống, vật tư; Vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo quy hoạch vùng sản xuất gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, các cấp Hội Nông dân ở Lai Châu thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tư vấn để lao động nông thôn thấy được lợi ích của việc học nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc tổ chức dạy nghề cho nông dân đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, giảng dạy theo phương pháp "cầm tay, chỉ việc" thực hành trên mô hình thực tế nhằm nâng cao kỹ năng, tay nghề để áp dụng vào sản xuất. Sau học nghề, hội viên, nông dân các xã, thị trấn mạnh dạn áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững tại địa phương.

Nhiều nông dân ở Lai Châu có thu nhập ổn định từ nghề nuôi ong lấy mật. (Ảnh: Thanh Ngân)

Cán bộ các cấp Hội Nông dân trong tỉnh còn thường xuyên bám sát cơ sở, phát hiện, tuyên truyền nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu ở nông thôn; Vận động phát huy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các hộ nông dân nghèo trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống.

Trao đổi với phóng viên Báo NTNN/Dân Việt/Trang Trại Việt điện tử, ông Phạm Ngọc Đang – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, cho biết: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" ngày càng lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Số lượng hội viên nông dân tham gia phong trào ngày một tăng. Quá trình triển khai phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình tiên tiến sản xuất, kinh doanh giỏi trong nông dân. Tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi với các hộ nông dân nghèo đã trở thành nét đẹp trong sản xuất và đời sống văn hóa của cộng đồng nông thôn.

Mỗi năm, tỉnh Lai Châu có hàng nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. (Ảnh: Thanh Ngân)

Thực tế cho thấy, các hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở Lai Châu không chỉ làm giàu cho gia đình, mà còn tạo việc làm cho hàng nghìn lượt lao động nông thôn có việc làm thường xuyên và theo mùa vụ; Giúp đỡ vốn, giống cây, con, sức kéo và kinh nghiệm sản xuất cho hơn 2.000 lượt hộ nông dân nghèo…

Theo thống kê của Hội Nông dân tỉnh Lai Châu, năm 2022, toàn tỉnh có 6.246 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp (tăng 1.913 hộ so với năm 2018), trong đó có 5.567 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.

Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" trên địa bàn tỉnh Lai Châu ngày càng lan tỏa, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương ngày càng phát triển.