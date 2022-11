Lai Châu: Bắt giữ đối tượng cướp tài sản sau 1 giờ gây án

Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) cùng Công an huyện Than Uyên vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi cướp tài sản

Đối tượng cướp tài sản để lấy tiền chơi điện tử

Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Lai Châu) và các Đội nghiệp vụ của Công an huyện Than Uyên đã bắt giữ đối tượng Vàng Như Tình (SN 2006), trú tại bản Sang Ngà, xã Phúc Than, huyện Than Uyên ( Lai Châu) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Tình tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Lam

Tại cơ quan điều tra, Tình khai nhận, đối tượng mang xe máy (mượn của bạn) tới cửa hàng cầm đồ của anh Lò Văn Nhận trú tại bản Lằn, xã Mường Than, huyện Than Uyên (Lai Châu) để cầm cố lấy 3 triệu đồng để chơi điện tử qua mạng internet và thua toàn bộ số tiền trên. Anh Nhận biết việc đó, hai bên có lời qua tiếng lại với nhau khiến Tình bực tức, cộng với mâu thuẫn trước đó, khiến Tình nảy sinh ý định đánh, cướp lại xe máy. Tình đã tới cửa hàng tạp hóa gần đó mua dao rồi trở lại cửa hàng cầm cố của anh Nhận và thực hiện ý đồ của mình. Nhân lúc anh Nhận sơ hở, Tình đã dùng dao uy hiếp anh Nhận. Khi bị tấn công, anh Nhận đã kịp chạy ra khỏi quán, hô hoán mọi người. Lúc này, Tình cũng bỏ trốn khỏi hiện trường. Với sự vào cuộc quyết liệt của Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) và các Đội nghiệp vụ của Công an huyện Than Uyên, Tình đã bị bắt sau gần 1 giờ gây án.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.