Mường Tè: Bắt đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) vừa phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 0222T, bắt 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lần theo đường dây tội phạm ma tuý ở Mường Tè

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Mường Tè (Lai Châu) xác định trên địa bàn xã Tà Tổng nổi lên một điểm “nóng” mua bán trái phép chất ma túy do Sùng Thị Dợ cầm đầu. Đối tượng lợi dụng địa bàn hiểm trở thường xuyên thay đổi chỗ ở và địa điểm giao dịch gây rất nhiều khó khăn trong việc bắt giữ đối tượng. Xét thấy tính chất phức tạp của vụ việc, Công an huyện đã xác lập Chuyên án tập trung lực lượng đấu tranh.

Đối tượng Sùng Thị Dợ. (Ảnh: CACC)

Vào hồi 7h30p ngày 02/11, Ban chuyên án đã bắt giữ Thào A Sính, sinh năm 1993, ở bản Cô Lô Hồ (Tà Tổng, Mường Tè, Lai Châu) trong lúc mua ma túy tại nhà Sùng Thị Dợ cùng vật chứng 0,05gam heroin.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Sùng Thị Dợ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Sùng Thị Dợ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mường Tè đã thu giữ 33,2g thuốc phiện, 29 viên hồng phiến và 2/3 bánh Hêrôin có trọng lượng 226,37 gam.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra còn tạm giữ của Dợ hơn 100 triệu đồng để xác minh, làm rõ nguồn gốc. Bước đầu, Dợ khai nhận mua số ma túy trên về nhà cất giấu để bán kiếm lời.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Tè tiếp tục điều tra mở rộng.