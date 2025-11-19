Kỳ Sơn (Phú Thọ): Khơi dậy nội lực nông thôn mới, tạo bước chuyển mạnh trong phát triển nông nghiệp

Hạ tầng giao thông tạo động lực cho sản xuất nông nghiệp

Phường Kỳ Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Kỳ Sơn, xã Mông Hóa và xã Độc Lập. Trong đó, Độc Lập cũ có 6 xóm với 621 hộ, dân tộc Mường chiếm hơn 90%.

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, phường Kỳ Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để Nhân dân chung sức, chung lòng trong xây dựng NTM.

Tại địa bàn Độc Lập cũ hiện đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B hiện đã thi công 12,4/18,81km, đạt 68%. Tuyến đường này được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, giao thương hàng hóa tại địa phương.

Dự án đường nối từ Quốc lộ 6 đi Độc Lập, Đú Sáng, đường 12B đoạn qua Độc Lập đang gấp rút thi công, đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Dần Thanh.

Song song với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, ngành nông nghiệp phường Kỳ Sơn đã đạt được một số kết quả tích cực. Trên địa bàn các xóm Sòng, Can, Nưa… đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, trình độ sản xuất, năng suất lao động nông nghiệp và chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng cao. Các sản phẩm chủ lực là: Riềng, bí, dưa, đậu côve… Các chuỗi liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp, hợp tác xã với nông dân được duy trì và mở rộng.

Tới xóm Nưa (phường Kỳ Sơn) chúng tôi gặp được bà Bùi Thị Tám đang thu hái đậu cove, bà Tám phấn khởi khoe: “Đậu cove năm nay được mùa, được giá lắm, mỗi một cân bán được 22 nghìn đồng, thương lái mua tận nơi, tính ra nguyên vườn đậu nhà tôi đã lãi khoảng chục triệu đồng. Sau vụ đậu này lại chuyển sang trồng dưa, mỗi năm 3 vụ, cứ gối nhau như vậy nên lúc nào cũng có thu nhập”.

Theo bà Tám, trước đây gia đình bà cũng như các hộ trong xóm chỉ biết trồng lúa, chăn nuôi nhỏ lẻ nên nghèo đói mãi. Từ khi được Nhà nước đầu tư làm đường bê tông, chính quyền hướng dẫn bà con chuyển sang trồng các loại rau ngắn ngày như đậu cove, bí xanh, dưa chuột… thương lái đổ về thu mua tận vườn, nhà nào cũng bán được giá tốt, có nguồn thu nhập ổn định.

Bà Bùi Thị Tám bên mô hình trồng đậu cove của gia đình. Ảnh: Dần Thanh.

Tương tự, ông Nguyễn Văn Điểm (xóm Nưa) hồ hởi nói: “Nhờ được vay vốn ngân hàng chính sách, gia đình tôi chuyển từ trồng lúa, chăn nuôi sang sản xuất gạch ép từ đá mạt, bán cho bà con ở các xóm để xây nhà cửa, chuồng trại. Mỗi năm trừ hết chi phí cũng thu được khoảng 100 triệu đồng. Hiện gia đình tôi đã xây được nhà mới, lo cho con cái ăn học đầy đủ”.

Huy động tổng lực cho xây dựng nông thôn mới

Ông Nguyễn Xuân Phục, Phó Chủ tịch UBND phường Kỳ Sơn cho biết, để huy động tối đa nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, phường đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy nội lực, tích cực đóng góp ngày công, hiến đất và tài sản trên đất, qua đó cùng Nhà nước chung tay thực hiện hiệu quả các tiêu chí NTM.

Phường Kỳ Sơn đang chuyển mình nhờ xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Dần Thanh.

Song song với đó, phường Kỳ Sơn phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan để hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và các tổ chức kinh tế tiếp cận nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Phường cũng chú trọng thu hút doanh nghiệp đầu tư, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với người dân, hợp tác xã và tổ hợp tác; đồng thời triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển kinh tế. Qua đó, huy động thêm nhiều nguồn lực hợp pháp để thúc đẩy tiến trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Với những chuyển biến rõ nét từ hạ tầng đến sản xuất, phường Kỳ Sơn đang từng bước khẳng định hướng đi đúng đắn sau sáp nhập. Nội lực của người dân được phát huy, kinh tế nông nghiệp tăng trưởng, đời sống cải thiện - đây chính là nền tảng quan trọng để phường tiến tới mục tiêu nông thôn mới bền vững và giàu bản sắc.