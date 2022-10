Tối 17/10, huyện Phù Yên (Sơn La) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (18/10/1952 – 18/10/2022).

Clip: Phù Yên 70 năm hình thành và phát triển

Dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Phù Yên, có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Hoàng Văn Chất, nguyên Bí Thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La; Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La; Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; lãnh đạo huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ và huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.



Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa chúc mừng huyện Phù Yên. Ảnh: Nguyễn Vinh

Cách đây tròn 70 năm, ngày 18/10/1952, bộ đội chủ lực và dân quân địa phương tập trung bao vây, tấn công đồn Mo, đầu não của thực dân Pháp đóng tại châu Phù Yên. Đồn Mo thất thủ, Phù Yên là huyện đầu tiên của tỉnh được giải phóng trong Chiến dịch Tây Bắc của quân và dân ta. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Phù Yên đã đóng góp nhiều sức người, của cải vật chất cùng cả nước dành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên đã dành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển 342 ha lúa hữu cơ, hơn 2.500 ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, Phù Yên có 3 nhà máy, xí nghiệp lớn hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho hơn 3.500 lao động với mức lương từ 5 đến 15 triệu đồng/người/tháng…Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn có sự phát triển vượt bậc, có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều năm qua huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Năm 2018, huyện Phù Yên đã được công nhận là huyện thoát nghèo theo Quyết định số 275/QĐ-TTg ngày 7/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện ủy Phù Yên (Sơn La) phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (18/10/1952 – 18/10/2022). Ảnh: Nguyễn Vinh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đồng chí Nguyễn Viết Hưng, Bí thư huyện ủy Phù Yên (Sơn La) cho biết: Phù Yên là vùng đất từ xa xưa đã nổi danh trong tỉnh Sơn La bởi thiên nhiên tươi đẹp, trù phú, giàu tiềm năng, giàu bản sắc văn hóa; là địa bàn cư trú lâu đời của đồng bào các dân tộc Thái, Mường, Dao, Mông và đồng bào dân tộc Kinh lên làm kinh tế mới theo chủ trương của Đảng. Truyền thống yêu nước, ý chí quật cường, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết gắn bó là nguồn sức mạnh và là lẽ sống từ trước tới nay của đồng bào các dân tộc nơi đây. Phát huy những giá trị tốt đẹp đó, sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, Phù Yên tiếp tục thực hiện tốt hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đóng góp lớn vào nhiệm vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Hòa Bình lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ với cuộc cách mạng di dân vùng lòng hồ sông Đà bắt đầu từ năm 1979 đến năm 1993 theo tinh thần "tất cả vì dòng điện ngày mai của Tổ quốc", vì sự phát triển của đất nước.

Phát huy truyền thống đoàn kết trên quê hương anh hùng và vai trò tiên phong của Đảng, tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ huyện qua các thời kỳ luôn đoàn kết, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện. Trong lãnh đạo phát triển kinh tế, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của 4 tiêu vùng kinh tế. Tại các xã vùng Mường, hình thành vùng cây ăn quả, gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, chăn nuôi đại gia súc gắn với bảo vệ rừng; thị trấn Phù Yên và các xã vùng Huy, tập trung thâm canh lúa nước theo hướng canh tác hữu cơ, phát triển các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, thương mại dịch vụ và du lịch; nuôi trồng thủy sản, phát triển chăn nuôi, trồng cây ăn quả ở các xã vùng hồ sông Đà; các xã vùng cao trồng rừng, bảo vệ rừng, chuyển đổi canh tác nương định canh, khai hoang ruộng nước, phát triển chăn nuôi đại gia súc. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong đó có một số sản phẩm tiêu biểu được thị trường ưa chuộng như Gạo hữu cơ, Cam Phù Yên.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện (18/10/1952 – 18/10/2022). Ảnh: Nguyễn Vinh



Với phương châm phát triển mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa trên địa bàn huyện: Năm 2012, dự án cụm công nghiệp Quang Huy, Gia Phù được hình thành và đi vào hoạt động ổn định, tạo việc làm và thu nhập cho 3500 lao động. Bên cạnh đó, tư duy công nghiệp hoá được hình thành rõ nét trong lực lượng lao động của huyện, đến nay có hơn 20.000 lao động đi làm tại các khu công nghiệp trên cả nước.

Từ một huyện nghèo còn nhiều khó khăn chồng chất sau ngày giải phóng, đến nay Phù Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng: Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, bộ mặt đô thị, nông thôn có sự phát triển vượt bậc. Trong nhiều năm qua, huyện luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá. Năm 2018, huyện Phù Yên đã được công nhận là huyện thoát nghèo. Quốc phòng, an ninh được củng cố vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực; sự lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp uỷ và chính quyền các cấp có nhiều đổi mới.

Trải qua chặng đường 70 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên đã dành được nhiều thắng lợi trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Vinh

Xây dựng huyện Phù Yên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La biểu dương sự nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên đã đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ huyện Tiếp tục đoàn kết, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, khóa XII, khoá XIII về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện (18/10/1952 – 18/10/2022). Ảnh: Nguyễn Vinh

Tập trung cao cho việc thực hiện các Đề án, Nghị quyết, Kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và huyện đã đề ra; chú trọng nêu cao trách nhiệm của tổ chức, vai trò nêu gương người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu của cơ quan, đơn vị, địa phương; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung.

Quan tâm phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo đời sống cho người có công với cách mạng, người yếu thế, hộ nghèo... tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh giải quyết việc làm cho người lao động; thực hiện tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục - đào tạo, y tế, dân số; nâng cao hiệu quả các thiết chế văn hóa; bảo tồn, phát huy các giá trị di sản, văn hóa tốt đẹp...

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện (18/10/1952 – 18/10/2022). Ảnh: Nguyễn Vinh



Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để bị động bất ngờ, không phát sinh hình thành các điểm nóng...; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh...

Tăng cường củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống...

Năm 2018, huyện Phù Yên đã được công nhận là huyện thoát nghèo. Ảnh: Nguyễn Vinh

Thay mặt tuổi trẻ huyện Phù Yên, đồng chí Cầm Vĩnh Chi, Bí thư Huyện đoàn Phù Yên (Sơn La) thể hiện quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, kiên cường bất khuất của thế hệ cha anh. Nguyện ra sức học tập, rèn luyện và lao động sản xuất. Nguyện đoàn kết quyết tâm vì sự vững mạnh của Đảng bộ, vì sự phát triển của quê hương Phù Yên bằng những việc làm cụ thể, với tinh thần xung kích, tình nguyện, để tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xung kích trong hội nhập quốc tế, xây dựng quê hương ngày càng giàu, đẹp, văn minh…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể. Ảnh: Nguyễn Vinh

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân. Ảnh: Nguyễn Vinh

Lãnh đạo huyện Phù Yên tặng giấy khen của UBND huyện cho các tập thể. Ảnh: Nguyễn Vinh

Sau phần lễ đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề "Khát vọng Phù Hoa" gồm 3 chương: Phù Yên Quê hương tôi; 70 năm hội nhập và phát triển; Khát vọng Phù Hoa. Chương trình nghệ thuật là một bản tình ca đậm bản sắc dân tộc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và quê hương Phù Yên đổi mới. Một bức tranh nghệ thuật rực rỡ sắc màu, lung linh huyền ảo; mảnh đất và con người Phù Yên thân thiện, mến khách đã và đang hội nhập và phát triển.

Một số hình ảnh tại chương trình nghệ thuật "Khát vọng Phù Hoa" Ảnh: Nguyễn Vinh

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, huyện Phù Yên đã tổ chức Lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ huyện và dâng hương tại Đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khu di tích lịch sử kháng chiến chống Pháp rừng bản Nhọt, xã Gia Phù. Cắt băng khánh thành Phòng truyền thống Huyện ủy; gắn biển Trụ sở Huyện ủy và tuyến đường nội thị vào Hội trường Trung tâm huyện.

Huyện Phù Yên (Sơn La) cắt băng khánh thành tuyến đường nội thị. Ảnh: Nguyễn Vinh

Huyện Phù Yên (Sơn La) cắt băng khánh thành Phòng truyền thống Huyện ủy. Ảnh: Nguyễn Vinh

Huyện Phù Yên (Sơn La) cắt băng khánh thành, gắn biển Trụ sở Huyện ủy. Ảnh: Nguyễn Vinh