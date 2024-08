Điện Biên: Đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát toàn tỉnh

Sáng 28/8, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức khai trương, đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên. Hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên gồm hai loại: camera giám sát và camera giám sát an ninh trật tự.

Dự lễ khai trương, đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên, có lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.



Đây là một hệ thống thành phần thuộc Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh Điện Biên được đầu tư và triển khai với mục tiêu cung cấp công cụ hiện đại, hiệu quả để thực hiện giám sát, quản lý và điều hành, thực hiện bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Điện Biên nhấn nút khai trương hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Ông Vũ Anh Dũng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên, cho biết: Hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông thông minh gồm 2 loại camera giám sát: camera giám sát, xử phạt vi phạm giao thông có 19 thiết bị được lắp đặt tại các ngã 3, ngã 4 đèn đỏ trên địa bàn thành phố; camera đo đếm lưu lượng phương tiện có 6 thiết bị đo đếm lưu lượng phương tiện giao thông được lắp đặt tại 3 cửa ngõ vào thành phố, gồm: hướng cầu Cảnh Quang, Thanh Nưa, Thanh Xương.

Hệ thống camera giám sát an ninh trật tự công cộng có 3 loại camera để phục vụ giám sát trật tự an ninh công cộng, gồm: camera quan sát tầm cao với 11 thiết bị được lắp đặt tại các huyện, thị xã, thành phố; camera nhận diện khuôn mặt và phát hiện đám đông có tổng số 34 thiết bị được lắp đặt tại các khu công cộng như: các khu vui chơi giải trí cộng đồng, các điểm di tích lịch sử, một số các cơ sở y tế, giáo dục của các huyện, thị xã, thành phố; camera giám sát an ninh có 74 thiết bị đầu tư để giám sát an ninh trật tự khu phố. Ngoài ra hệ thống còn quản lý, tích hợp 68 camera quan sát chia sẻ từ các huyện, thị xã, thành phố.

Hệ thống camera giám sát tỉnh Điện Biên gồm hai loại: camera giám sát và camera giám sát an ninh trật tự. Ảnh Vinh Duy.

Việc đưa hệ thống camera giám sát vào sử dụng là phần việc quan trọng trong chiến lược xây dựng tỉnh Điện Biên thông minh, bền vững; giúp các cơ quan Nhà nước quản lý hiệu quả hơn, phản ứng nhanh hơn với các tình huống bất ngờ, tạo ra môi trường sống an toàn cho mọi người dân.

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định sự kiện đưa hệ thống camera giám sát vào khai thác, sử dụng là một bước tiến lớn trong nỗ lực của tỉnh Điện Biên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, điều hành, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Để hệ thống camera giám sát hoạt động hiệu quả, ông Lê Thành Đô giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành. Cụ thể, với Sở Thông tin và Truyền thông Điện Biên, ông Lê Thành Đô giao nhiệm vụ phải tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ các hạng mục cuối cùng của Dự án trong năm 2024 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với các ngành, các cấp quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả các hạng mục đã được đầu tư, bảo đảm an toàn an ninh mạng; hướng dẫn, tổ chức thực hiện, giám sát, kiểm tra, đôn đốc các ngành, các cấp trong việc triển khai các quy chế UBND tỉnh đã ban hành: Quy chế quản lý vận hành Trung tâm IOC; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh hiện trường; Quy chế quản lý, khai thác, vận hành và sử dụng hệ thống camera giám sát tỉnh

Ông Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, khẳng định sự kiện đưa hệ thống camera giám sát vào khai thác, sử dụng là một bước tiến lớn trong nỗ lực của tỉnh Điện Biên. Ảnh Vinh Duy.

Với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thành Đô, yêu cầu phải chủ động phối hợp tiếp nhận, quản lý, khai thác có hiệu quả các hệ thống được bàn giao phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; trên địa bàn; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, xử lý theo quy định đối với các tổ chức, cá nhân lợi dụng camera giám sát để xâm hại an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm bảo đảm hoạt động, kết nối với hệ thống camera cấp 1 để hình thành hệ thống camera giám sát toàn tỉnh, ông Lê Thành Đô, cũng đề nghị các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố đảm bảo bố trí kinh phí bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp, mở rộng hệ thống; bố trí cán bộ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng theo quy chế.