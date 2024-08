Công ty Điện lực Điện Biên: Tăng cường kiểm tra, tuyên truyền về an toàn điện

Thời gian qua, Điện lực Điện Biên đã thực hiện kiểm tra mục đích, công suất sử dụng điện thực tế của khách hàng so với đăng ký theo hợp đồng mua bán điện; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, đảm bảo an toàn về phòng chống cháy nổ.

Thực hiện văn bản số 2991/UBND-KT của UBND tỉnh Điện Biên về việc tăng cường đảm bảo an toàn trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai về việc tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, phòng ngừa tai nạn điện trong dân và phòng chống cháy nổ năm 2024. Trong đó, yêu cầu cụ thể các đơn vị thực hiện các nội dung tuyên truyền, tập trung chủ yếu vào đối tượng khách hàng thuộc các thôn, bản xã phường, học sinh, sinh viên tại các trường học với nhiều hình thức triển khai và nội dung tuyên truyền đa dạng.

Cán bộ điện lực Điện Biên hướng dẫn người dân sử dụng điện tiết kiệm, an toàn. Ảnh: Thu Huyền

Đồng thời, phối hợp với các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh, lực lượng Công an xã, phường đẩy mạnh tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn trong sử dụng điện. Đặc biệt là sử dụng tuyên truyền trên loa phát thanh lưu động bằng tiếng H'Mông và tiếng Thái về nội dung bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, phòng ngừa tai nạn điện, các hành vi bị cấm và khuyến cáo người dân không thực hiện trồng các loại cây mọc cao, phát triển nhanh trong và gần hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Tại các khu vực cây có nguy cơ đổ vào đường dây, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện treo biển cảnh báo và số điện thoại để người dân tiện liên hệ khi có nhu cầu chặt hạ cây.

Từ đầu năm đến nay, Công ty Điện lực Điện Biên đã thực hiện các hoạt động tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh của khu dân cư 850 lượt; đăng tải trên bảng tin, bảng điện tử 40 số tin, bài; tuyên truyền trực tiếp 18 cuộc; phát sóng trên đài truyền hình 9 phóng sự; cấp phát cho các đơn vị để thực hiện tuyên truyền 12.500 quyển cẩm nang an toàn điện; 25.000 tờ rơi tuyên truyền bảo vệ hành lang lưới điện cao áp; 25.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn điện... Thông qua các cuộc tuyên truyền giúp người dân nắm được các nội dung, Quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, phòng ngừa tai nạn điện, các hành vi bị cấm và khuyến cáo; nâng cao nhận thức đối với người dân về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, các hành vi bị cấm, khuyến cáo câu cá gần đường dây, thả diều, bắt chim…

Thông qua các cuộc tuyên truyền giúp người dân nắm được các nội dung, Quy định về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, phòng ngừa tai nạn điện. Ảnh: Thu Huyền

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, tuyên truyền đảm bảo an toàn trong sử dụng điện cho người dân trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ. Điện lực thành phố Điện Biên Phủ đã tham mưu cho UBND thành phố thành lập tổ kiểm tra thực hiện tiết kiệm điện, đồng thời huy động tối đa nguồn lực, chủ động đề xuất, phối hợp với chính quyền địa phương các cấp thực hiện kiểm tra, hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm; đội ngũ kiểm tra viên Điện lực được huy động tối đa để thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về an toàn điện theo Thông tư 42/2022/TT-BCT.

Ông Trần Văn Long, Giám Đốc Điện lực TP. Điện Biên Phủ cho biết: Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các hộ dân, cơ sở trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đã nâng cao ý thức phòng ngừa cháy, nổ trong sinh hoạt gia đình và trong sản xuất, kinh doanh. Điện lực TP Điện Biên Phủ đã trực tiếp tư vấn các trường hợp hệ thống điện có nguy cơ mất an toàn để khách hàng kịp thời sửa chữa, khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ cháy nổ do điện, đề nghị người dân sử dụng dây dẫn có tiết diện phù hợp với công suất sử dụng.

Kiểm tra tại cơ sở đồ gỗ và cơ sở sản xuất đậu phụ tại tổ dân phố 1 phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tổ công tác Điện lực TP. Điện Biên Phủ đã kịp thời hướng dẫn cho chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ, chủ cơ sở sản xuất đậu phụ thực hiện khắc phục, sửa chữa lại đường dây, bảng điện đang sử dụng không đúng cách, các biện pháp quản lý, sử dụng điện an toàn, đúng kỹ thuật để hạn chế nguy cơ xảy ra cháy nổ, tai nạn do chập điện, rò rỉ điện.

Công ty Điện Lực Điện Biên tổ chức các buổi tuyên truyền sử dụng điện an toàn đến các đối tượng là học sinh trên địa bàn. Ảnh: Thu Huyền

Bà Đinh Thị Duyên, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ cho biết: Gia đình tôi, trước kia mỗi tháng sử dụng hơn 300 số điện, sau khi được cán bộ điện lực thành phố Điện Biên Phủ hướng dẫn thay đổi cách sử dụng các thiết bi điện trong nhà như sử dụng bóng điện led, tắt điện khi không sử dụng, sử dụng các thiết bị điện đúng công suất. Giờ điện năng tiêu thụ hàng tháng của gia đình tôi đã giảm xuống gần 1 nửa, giúp gia đình tôi tiết kiệm được 1 khoản khá.

Công ty Điện lực Điện Biên khuyến cáo người dân khi phát hiện sự cố về điện, cần thông báo ngay cho cho lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy theo số 114 hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc 19006769 (phục vụ 24/7) để kịp thời khắc phục, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại về người và tài sản.