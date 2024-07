Điện lực Điện Biên: Đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão

Công ty Ðiện lực Điện Biên triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng ngừa sự cố lưới điện, phòng tránh tai nạn điện xảy ra trong mùa mưa bão.

Bước vào đầu mùa mưa, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, lũ, giông lốc và sét gây ra thiệt hại về người và nhiều sự cố trên hệ thống lưới điện. Công ty Ðiện lực Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng ngừa sự cố lưới điện, phòng tránh tai nạn điện xảy ra trong mùa mưa bão.

Cán bộ Điện lực huyện Mường Chà hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. Ảnh: Thu Huyền

Các Điện lực đã tăng cường công tác kiểm tr,a quản lý, vận hành các tuyến lưới điện và trạm biến áp, nhằm phát hiện kịp thời, ngăn chặn các sự cố rò điện, gây mất an toàn hệ thống điện, gây nguy cơ không đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Ðồng thời, tăng cường phối hợp giũa khách hàng với chính quyền tại thành phố, thị xã và các huyện tổ chức sửa chữa, cải tạo lưới điện, các trạm điện tại các khu dân cư nhằm ngăn ngừa các sự cố, tai nạn điện.



Đặc biệt, khuyến cáo đến khách hàng sử dụng điện chủ động phối hợp chính quyền địa phương và Điện lực trên địa bàn tiến hành chặt, tỉa cây xanh nằm trong hành lang lưới điện, nhằm phòng tránh việc cây xanh đổ vào hành lang lưới điện, gây ra sự cố mất điện khi có mưa gió, giông lốc xảy ra.

Công ty Ðiện lực Điện Biên đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền đến người dân kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, phòng ngừa sự cố lưới điện, phòng tránh tai nạn điện xảy ra trong mùa mưa bão . Ảnh: Thu Huyền



Thực hiện một số biện pháp an toàn điện trong mùa mưa bão, như không được sử dụng dây để chằng néo nhà, công trình vào cột điện và trạm điện hoặc có hành vi vi phạm khoảng cách an toàn với đường dây điện, gây sự cố lưới điện. Cùng với đó, ngành điện lưu ý người dân thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống điện trong nhà, như lắp cầu chì, áp tô mát, thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện cho từng tầng, từng nhánh rẽ đảm bảo phù hợp với hệ thống điện chung của gia đình.

Riêng một số nơi có nguy cơ bị ngập nước, nước tràn vào nhà, nên cắt hẳn nguồn điện như cầu dao, áp tô mát tổng và không chạm vào bất cứ thiết bị dụng cụ điện nào khi tay ướt hoặc đi chân trên nền ướt; chú ý thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện trong gia đình. Ngoài ra, toàn bộ dây điện trong nhà nên được đặt trong ống cách điện và dùng loại dây có vỏ bọc cách điện; tất cả các cầu dao, cầu chì, áp tô mát trong gia đình phải đặt nơi khô ráo đảm bảo an toàn...

Cán bộ tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp an toàn điện trong mùa mưa bão, như không được sử dụng dây để chằng néo nhà, công trình vào cột điện và trạm điện, giữ khoảng cách an toàn với đường dây điện. Ảnh: Thu Huyền

Khi sử dụng các thiết bị điện ngoài trời trong mưa, nơi ổ cắm có thể bị ngập nước thì việc sử dụng ổ cắm chống nước hoặc treo cao là rất cần thiết để tránh nguy cơ điện giật. Các ổ cắm này được thiết kế đặc biệt để ngăn nước xâm nhập và gây chập điện. Các thiết bị như Ti vi, máy tính, điện thoại và các thiết bị điện tử khác, hãy giữ chúng khô ráo và tránh tiếp xúc trực tiếp với nước.

Luôn cập nhật các cảnh báo thời tiết trên các thông tin đại chúng để biết khi nào mưa bão, hoàn lưu cơn bão sẽ đến và chuẩn bị sẵn sàng. Việc theo dõi thông tin từ các cơ quan dự báo thời tiết sẽ giúp bạn có kế hoạch đối phó kịp thời và hiệu quả.

Điện lực Mường Chà tổ chức tuyên truyền an toàn điện trong phạm vi trường học. Ảnh: Thu Huyền

Hãy đảm bảo hệ thống điện trong nhà đang hoạt động tốt và không có hư hỏng nào, kể cả đường dây từ cột điện vào nhà. Việc kiểm tra và bảo trì định kỳ hệ thống điện, bao gồm kiểm tra các ổ cắm, dây dẫn, và các thiết bị điện, là rất quan trọng. Nếu phát hiện bất kỳ dấu hiệu hư hỏng nào, hãy gọi cho "Tổng đài chăm sóc khách hàng 19006769" để được hỗ trợ kiểm tra hoặc sửa chữa.

An toàn điện trong mùa mưa bão là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa và bảo trì hệ thống điện, có thể giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố và bảo vệ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.