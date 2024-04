Điện lực Điện Biên: Diễn tập phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024

Sáng 4/4, Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức diễn tập phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố trong hệ thống lưới điện cấp công ty năm 2024.

Diễn tập phòng, chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024 được Công ty Điện lực Điện Biên tổ chức tại 3 đơn vị: Điện lực huyện Điện Biên Đông, Tủa Chùa và Tuần Giáo với hơn 100 cán bộ, công nhân tham gia.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Điện Biên, Trưởng Ban chỉ huy PCTT&TKCN hướng dẫn chỉ đạo phương án diễn tập tại Điện lực huyện Tuần Giáo. Ảnh: Thu Huyền

Cuộc diễn tập với các tình huống giả định tại các đơn vị như sau:

Tại Điện lực Điện Biên Đông: Sự cố thiết bị Switch, bị hỏng cổng trên Switch và module quang trên Switch tại tủ RACK-19. Mưa gió, giông lốc kèm theo sét đánh vào TBA Pá Chuông thuộc ĐZ 35kV lộ 377 E21.6 làm hỏng 02 quả CSV đứt chì FCO cả 3fa, MBA chảy dầu mặt máy, cháy máy biến áp. Một công nhân sau khi thực hiện xong công việc vận chuyển dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công trượt chân ngã bong gân gối chân trái không đi lại được.



Công nhân chuẩn bị dụng cụ, phương tiện xử lý sự cố. Ảnh: Thu Huyền

Tại Điện lực Tủa Chùa: Mưa to kèm theo giông lốc làm cây ngoài hành lang gãy đổ vào đường dây khoảng cột 75-76 ĐZ 35kV NR TBA Tủa Thàng lộ 371 E21.1 làm gãy gục xà, vỡ sứ tại vị trí cột 75 ĐZ 35kV NR TBA Tủa Thàng lộ 371 E21.1. Một công nhân sau khi thực hiện xong công việc vận chuyển dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công trượt chân ngã bong gân khớp gối chân phải không đi lại được.

Tại Điện Lực Tuần Giáo: Mưa gió, giông lốc kèm theo sét đánh làm vỡ sứ pha C cột 26, đứt dây khoảng cột 25-27, gục xà, vỡ 01 chuỗi sứ pha C tại cột 25 ĐZ 35kV NR Mường Thín lộ 373 E21.1. Một công nhân sau khi thực hiện xong công việc vận chuyển dụng cụ an toàn, dụng cụ thi công trượt chân ngã tay chống xuống đất bị trật khớp khuỷu tay trái.

Tình huống giả định tại Đội QLVHLĐ cao thế Điện Biên: Mưa lớn kéo dài, kèm theo giông lốc, sét đánh gây hỏng 02 chuỗi sứ cách điện pha B, pha C vị trí cột 222 phía hướng về vị trí cột 223 ĐZ 171 E17.2 Sơn La - 176 E21.1 Tuần Giáo (ĐZ mạch kép đi chung cột). Một công nhân sau khi thực hiện xong công việc do đường trơn trượt khi vận chuyển dụng cụ thi công trượt chân ngã gãy xương mác ống đồng chân phải.

Công nhân Điện lực Tuần Giáo thực hiện công tác sơ cứu tại hiện trường. Ảnh: Thu Huyền

Theo đánh giá, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các đơn vị điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Quá trình thực hành xử lý các tình huống linh hoạt, nhanh gọn đúng kỹ thuật, quy trình...

Cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao trình độ chỉ huy, hiệp đồng trong việc ứng phó, khắc phục các tình huống sự cố lưới điện, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, đảm bảo nhanh chóng khôi phục nguồn điện phục vụ cho nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân.