Hồ tiêu bị áp lực giảm giá, thương nhân có thể thanh lý lượng tiêu tồn kho

Giá tiêu hôm nay ở trong nước (2/10)

Thị trường tiêu trong nước hôm nay: Giá hạt tiêu trong nước hôm nay giao dịch ở mức 145.000 – 146.000 đồng/kg.

Giá tiêu cao nhất thu mua ở các vùng trọng điểm hồ tiêu (Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Nông, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước) (cũ) được ghi nhận ở mức 146.000 đồng/kg.

Cụ thể: Tại tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk (cũ) giá tiêu ở mức 146.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai (cũ) mức giá tiêu là 145.000 đồng/kg. Đồng Nai (cũ) có giá tiêu là 146.000 đồng/kg.

Tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) giá tiêu hôm nay ở mức 146.000 đồng/kg.

Như vậy, giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước, hiện có mức giá thấp nhất là 145.000 đồng/kg.

Giá tiêu trực tuyến hôm nay (2/10)

Cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), thời điểm này, giá tiêu Indonesia ổn định với tiêu trắng, ổn định với tiêu đen so với ngày hôm qua; giá tiêu Brazil ổn định, tiêu Malaysia ổn định. Giá tiêu Việt Nam niêm yết hôm nay ổn định với tiêu trắng và với tiêu đen, với tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung tại Indonesia ở mức 6.979 USD/tấn.

Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 ở mức 6.500 USD/tấn.

Giá tiêu đen Kuching tại Malaysia ASTA ổn định ở mức 9.600 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Muntok Indonesia loanh quanh ở mức 9.889 USD/tấn.

Giá tiêu trắng Malaysia ASTA ở mức 13.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen của Việt Nam đứng ở mức thấp nhất là 6.600 USD/tấn đối với loại 500 g/l và mức 6.800 USD/tấn với loại 550 g/l. Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu đạt 9.250 USD/tấn.

Xuất khẩu hạt tiêu đang có lợi thế kép với xuất khẩu giữ vững nhịp độ và nhu cầu quốc tế vẫn ổn định. Đây được xem là tín hiệu tích cực sau nhiều năm thị trường hạt tiêu biến động mạnh.

Về lâu dài, để giữ vai trò “cường quốc xuất khẩu”, hạt tiêu Việt Nam cần tập trung nâng tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng chiến lược xuất khẩu bền vững. Khi đáp ứng tốt chuẩn quốc tế, sản phẩm hạt tiêu Việt Nam vừa giữ được giá trị vừa giảm rủi ro từ biến động toàn cầu.

Trong ngắn hạn, thị trường được nhận định là tiếp tục thuận lợi cho nông dân và doanh nghiệp nhờ sự quan tâm của khách hàng quốc tế và tình trạng nguồn cung ở một số nước sản xuất hạn chế.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 15 ngày đầu tháng 9/2025 đạt 9.720 tấn, trị giá 63,7 triệu USD, tăng mạnh 28,5% về lượng và 35,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/9, xuất khẩu tiêu của nước ta đạt 175.818 tấn, trị giá gần 1,2 tỷ USD, giảm 8,1% về lượng nhưng tăng tới 28,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ năm 2018, nhưng kim ngạch cao nhất trong cùng kỳ từ trước đến nay.

Hiện hàng tồn kho hạt tiêu trong nước có xu hướng giảm do cuối vụ thu hoạch, trong khi nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên, hỗ trợ giữ giá ở mức cao trong thời gian tới. Đặc biệt là khi các doanh nghiệp Việt Nam có kế hoạch giảm nhập khẩu hạt tiêu thô về chế biến và tái xuất khẩu sang Mỹ do mức thuế quan lên tới 40% đối với hàng hóa trung chuyển.

Nhiều dự báo cũng cho thấy triển vọng giá hạt tiêu trong những tháng cuối năm 2025 và đầu năm 2026 tiếp tục neo ở mức cao, với xu hướng tăng nhẹ chiếm ưu thế. Nguyên nhân chính là nguồn cung toàn cầu suy giảm do thời tiết cực đoan ảnh hưởng đến sản lượng tại Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia. Nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn, đặc biệt mùa lễ hội, sẽ hỗ trợ giá. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh từ các yếu tố như thời tiết, sản lượng thu hoạch và diễn biến thương mại quốc tế.