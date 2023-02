Nhiều "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại cơ sở ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đi vào hoạt động. Mô hình này đã nhanh chóng phát huy được phương châm "4 tại chỗ".

Clip: Hiệu quả từ "Tổ liên gia an toàn PCCC" tại cơ sở

Kịp thời PCCC tại khu dân cư

"Tổ liên gia an toàn PCCC" Tiêu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) đi vào hoạt động, mô hình đã nhanh chóng phát huy được phương châm "4 tại chỗ", thực hiện có hiệu quả công tác PCCC ngay tại cơ sở, hạn chế thấp nhất do cháy nổ gây ra.

Mai Sơn, một trong những địa phương đang phát triển mạnh về kinh tế. Kinh tế phát triển, kem theo đó là tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân, loại hình nhà liền kề, nhà cao tầng, chợ tăng. Cùng với đó, nhu cầu sử dụng năng lượng điện, xăng, dầu, khí đốt của người dân và các cơ sở đều tăng. Các doanh nghiệp xây dựng, kinh doanh dịch vụ, sản xuất đều tăng, nhưng vẫn đề trên là nguyên nhân nguy cơ cháy, nổ cao.

Huyện Mai Sơn (Sơn La) một trong những địa phương đang phát triển mạnh về kinh tế. Ảnh: Văn Ngọc

Để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC ngay tại cơ sở, địa phương này đã có những cách làm hay, sáng tạo, sát với thực thế tình hình của địa phương như: tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho nhân dân. Thực tập các phương án chữa cháy theo tình huống giả định. Cảnh báo nguy cơ cháy nổ đối với các loại hình chợ, cơ sở sản xuất, nhà ở kết hợp kinh doanh, khu dân cư, hộ gia đình. Đặc biệt, địa phương này đã thành lập được "Tổ liên gia an toàn PCCC", Mặc dù mới đi vào hoạt động nhưng đã phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", nâng cao tính hiệu quả của công tác chữa cháy tại chỗ.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) nhằm nâng cao năng lực công tác PCCC&CNCH ngay taị cơ sở. Ảnh: Văn Ngọc

Trong chuyến công tác về với Mai Sơn lần này, chúng tôi may mắn được gặp ông Trần Đức Quý, tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Hiểu biết được công tác PCCC ở cơ sở có tầm quan trọng như nào, trong những năm qua, ông luôn tích cực vận động gia đình, người thân cung như người dân trong tổ, bản nơi mình sinh sống, cần phải nâng cao ý thức trong công tác PCCC, hạn chế thập nhất do cháy nổ gây ra. Với những hiểu biết của mình về PCCC, cũng như sự nhiệt tình, nhiệt huyết về sự an toàn của bản làng, khi địa phương thành lập "Tổ liên gia an toàn PCCC", ông được bầu làm tổ trưởng.

Ông Qúy chia sẻ: Tổ liên gia gồm 09 thành viên là các hộ dân sinh sống trên cùng một dãy phố. Tổ có quy chế hoạt động rõ ràng trên nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về kinh phí. Mỗi hộ tham gia mô hình không chỉ thực hiện tốt các điều kiện an toàn PCCC mà còn phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng, tích cực tuyên truyền để Nhân dân tự giác chấp hành các quy định pháp luật về PCCC. Các thành viên trong tổ cũng là "cánh tay nối dài" chủ động nắm bắt tình hình liên quan đến công tác PCCC để phản ánh kịp thời và hỗ trợ, góp sức khi có tình huống cháy nổ bất ngờ xảy ra.

"Việc triển khai mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC thực sự rất cần thiết. Các thành viên tham gia tổ có điều kiện được tham gia các buổi tập huấn, bổ sung những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong PCCC, thực hiện tốt các quy định về PCCC tại địa bàn khu dân cư; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC. Đây đồng thời là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, góp phần bảo đảm an toàn cho khu dân cư" ông Qúy nói.

"Tổ liên gia an toàn PCCC" tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hướng dẫn về công tác PCCC&CNCH cho các thành viên. Ảnh: Văn Ngọc

Cũng nhờ thành lập được "Tổ liên gia an toàn PCCC", cuối năm 2022, địa phương này đã kịp thời dập tắt được đám cháy trên địa bàn tổ quản lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Ông Quý kể lại: Vào khoảng 13 giờ 05 phút, ngày 24/10/2022, xảy ra sự cố cháy tại bãi tập kết dây cáp viễn thông, ống nhựa cạnh kho thiết bị kỹ thuật của Viettel Mai Sơn, địa chỉ: Xóm Kim Đồng, Tiểu khu 5, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Ngay sau khi nghe tiếng hô báo cháy của người dân, bản tân tôi đã nhanh chóng bấm chuông báo cháy từ hệ thống chuông báo cháy lắp đặt cho các hộ gia đình là thành viên của Tổ liên gia. Ngay sau đó, các thành viên và nhanh chóng sử dụng phương tiện chữa cháy tiếp cận và dập tắt đám cháy. Nhận thấy đám cháy có khả năng cháy lan sang các khu vực xung quanh nếu không được dập tắt kịp thời, tôi cùng các thành viên trong Tổ liên gia khẩn trương sử dụng câu liêm cào xới, khoanh vùng đám cháy; sử dụng xô chậu múc nước dập tắt hoàn toàn đám cháy, ngăn ngừa nguy cơ khả năng phát sinh cháy lan. Chỉ sau khoảng 10 phút triển khai đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

"Các thành viên trong tổ chúng tôi ai cũng được tập huấn về công tác PCCC, nên mọi người ai cũng có kinh nghiệm xử lý tình huống, chính vị vậy đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không để xảy ra chay lan", ông Qúy nói.

Qua sự cố cháy trên, có thể thấy, mô hình được thành lập đã phát huy tối đa hiệu quả của công tác PCCC theo phương châm "4 tại chỗ" ở trong dân, đúng với tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an: "Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.

Công an huyện Mai Sơn (Sơn La) tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia. Ảnh: Văn Ngọc

Đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn

Trao đổi với phóng viên, Đại uý Lê Trung Dũng, Phó Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La cho biết: Nhằm phát huy được sức mạnh tổng hợp, nguồn lực từ người dân trong công tác phòng ngừa, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hiệu quả tại các khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã triển khai thí điểm và đi vào hoạt động có hiệu quả mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn.

Mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và "Điểm chữa cháy công cộng" sẽ góp phần thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" trong công tác phòng cháy chữa cháy. Việc thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC đã giúp xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ, góp phần chủ động phòng ngừa, trang bị kỹ năng chữa cháy, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng để phản ứng kịp thời khi có cháy, nổ xảy ra… hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Công an huyện Mai Sơn đã tích cực triển khai các biện pháp phòng ngừa, kịp thời chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội của địa phương. Ảnh: Văn Ngọc

Nhận thức sâu sắc, cũng như tầm quan trọng của công tác PCCC phải lấy phòng là chính, phòng là "xây", chữa là "chống"; lấy phòng cháy là "cơ bản- chiến lược-lâu dài", làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy; phương châm là: Từng nhà an toàn - từng khu phố an toàn - từng xã, phường an toàn. Lực lượng công an sẽ tiếp tục tham mưu với UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, tuyên truyền nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" trên địa bàn huyện. Hiện có 22/22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện mai sơn đã xây dựng Kế hoạch khảo sát để triển khai, thực hiện hoàn thành xong trước 30/6/2023.

Cũng theo Đại uý Lê Trung Dũng, trong thời gian tơi, để thực hiện có hiệu quả công tác PCCC tại địa phương, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Mai Sơn sẽ tiếp tục phối hợp các ngành chức năng tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật PCCC, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC, các loại văn bản khác của Trung ương, của tỉnh về công tác PCCC&CNCH.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Mai Sơn hướng dẫn Tổ liên gia an toàn PCCC sử dụng bình chữa cháy. Ảnh: Văn Ngọc

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC&CNCH cho mọi tầng lớp nhân dân; đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công tác PCCC&CNCH, tập trung đi sâu vào những kiến thức thực sự cần thiết như: kiến thức về phòng cháy, kiến thức về thoát nạn, kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy ban đầu; Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia đảm bảo an toàn PCCC; Tăng cường công tác hướng dẫn, tập huấn cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng làm tốt công tác PCCC ở địa bàn, cơ sở.



Tăng cường tổ chức diễn tập, thực tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có sự phối hợp nhiều lực lượng tham gia; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, các cơ quan Công an, Quân đội, Kiểm lâm và nhân dân địa phương nơi đóng quân để xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra trên địa bàn cũng như xảy ra tại các cơ sở trọng điểm về kinh tế – xã hội của địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác PCCC&CNCH đối với các cơ sở theo phân cấp và hướng dẫn Công an các xã, thị trấn thực hiện theo chức năng quản lý Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; xử lý đối với các trường hợp vi phạm theo quy định.

Đã bước vào mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao. Cùng với sự chủ động, chuẩn bị sẵn sàng cơ động xử lý của lực lượng chức năng, rất cần nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt công tác PCCC. Ảnh: Văn Ngọc

Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo Công an các xã, thị trấn rà soát, thống kê các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC&CNCH để phân cấp bổ sung theo quy định. Xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác PCCC, hướng dẫn Công an các xã, thị trấn xây dựng và duy trì hoạt động của "Cụm dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy", triển khai nhân rộng mô hình "Tổ liên gia an toàn PCCC" và mô hình "Điểm chữa cháy công cộng".

Duy trì thực hiện nghiêm túc điều lệnh CAND; quy trình, quy chế công tác, đảm bảo 100% CBCS chấp hành tốt điều lệnh CAND, các quy định về tư thế, lễ tiết, tác phong, các quy định về canh gác và ra vào trụ sở của đơn vị, các quy định về trật tự nội vụ và giờ giấc làm việc. Đảm bảo lực lượng phương tiện sẵn sàng chiến đấu khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố.