Sơn La: Hàng chục nghìn thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10

Hơn 17.500 thí sinh trên địa bàn tỉnh Sơn La bước vào Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, năm học 2024-2025.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, toàn tỉnh có trên 17.500 thí sinh, đăng dự thi tại 44 điểm thi, với tổng số 605 phòng thi. Có 201 thí sinh được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 15.665 học sinh. Sở GD&ĐT đã thành lập 1 Hội đồng thi của Sở; điều động trên 2.100 cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng phối hợp tham gia làm nhiệm vụ tại các điểm thi, đảm bảo đúng, đủ cơ cấu, thành phần và số lượng theo quy định.



Tại các điểm thi, các thí sinh đã có mặt từ sớm với tâm lý thoải mái, sẵn sàng cho môn thi đầu tiên. Lực lượng công an, y tế, thanh niên tình nguyện có mặt để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông thông, hỗ trợ thí sinh để kỳ thi diễn ra thuận lợi.

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT diễn ra trong 2 ngày

Kỳ thi tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Sơn La sẽ diễn ra trong 2 ngày (1 và 2/6). Buổi sáng 1/6 các thí sinh thi môn ngữ văn, thời gian 120 phút; buổi chiều cùng ngày thi môn toán, thời gian 120 phút.

Sáng ngày 2/6 thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 60 phút. Riêng Trường THPT Chuyên Sơn La, ngoài 3 môn thi trên, các thí sinh còn thi thêm môn chuyên, thời gian 150 phút vào chiều ngày 2/6. Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT do Hội đồng thi Sở GD&ĐT ra đề, đảm bảo kiến thức trọng tâm nằm trong chương trình lớp 9 THCS.