Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non tỉnh Sơn La lần thứ XI

Hơn 186 giáo viên đến từ 137 trường mầm non đã được lựa chọn qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi từ 12 huyện, thành phố trên địa bàn tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh lần thứ XI, năm học 2023-2024.

Hơn 186 giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi

Ngày 4/2, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã Khai mạc Hội thi Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh lần thứ XI, năm học 2023-2024 giáo viên mầm non dạy giỏi lần thứ Xi, năm học 2023-2024. Dự khai mạc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở GD&ĐT; lãnh đạo phòng GD&ĐT các huyện Thành phố.

Tham gia Hội thi có 186 giáo viên đến từ 137 trường mầm non đã được lựa chọn qua kỳ thi giáo viên dạy giỏi từ 12 huyện, thành phố. Các giáo viên sẽ trải qua 2 phần thi, gồm: Trình bày biện pháp giáo dục và thực hành 1 hoạt động giáo dục (tiết dạy) trong chương trình giáo dục mầm non. Hội thi diễn ra từ ngày 4 đến ngày 29/3/2024, tại các điểm thi của các trường mầm non trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Tiến Quân, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Văn Ngọc

Ông Lê Tiến Quân, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên dạy giỏi và tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý của cấp học mầm non thể hiện năng lực, được học tập, trao đổi kinh nghiệm và giảng dạy theo theo phương pháp đổi mới giáo dục trong trường học, khai thác sử dụng có hiệu quả dụng cụ học tập. Đồng thời, tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong trào thi đua dạy và học trong trường học.



Một số hình anh khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi

Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La trao cờ lưu niệm cho các sơ sở giáo dục tham dự hội nghị giao viên dạy giỏi. Ảnh: Văn Ngọc

Các đại biểu tham dự khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Văn Ngọc

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non cấp tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Văn Ngọc