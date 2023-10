Giá lợn hơi tiếp tục giảm sâu, thua lỗ quay trở lại như hồi đầu năm

Chuỗi giảm giá lợn hơi đã liên tiếp hơn 1 tháng gần đây, khiến mức giao dịch trung bình lợn hơi chỉ còn 51.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi thấp nhất thị trường là 48.000 đồng/kg tại Kiên Giang; 49.000 đồng/kg tại Nghệ An, Bến Tre; một số các tỉnh lân cận cũng thu mua với mức giá đầu số 4 với loại lợn xấu.

Giá lợn hơi tiếp đà giảm sâu

Giá lợn hơi hôm nay 14/10/2023 tiếp tục giảm sâu, cần thời gian mới có thể phục hồi. Theo đó, chuỗi giảm giá lợn hơi đã liên tiếp hơn 1 tháng gần đây, khiến mức giao dịch trung bình lợn hơi chỉ còn 51.000 đồng/kg. Mức giá lợn hơi thấp nhất thị trường là 48.000 đồng/kg tại Kiên Giang; 49.000 đồng/kg tại Nghệ An, Bến Tre; một số các tỉnh lân cận cũng thu mua với mức giá đầu số 4 với loại lợn xấu.

Ở miền Bắc, ghi nhận mức giảm 1.000 đồng tại Nam Định và Ninh Bình xuống còn 50.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại giá lợn hơi dao động trong từ 50.000 - 51.000 đồng/kg, riêng Bắc Giang cao nhất cũng chỉ 52.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên, mức giảm 1.000 đồng cũng xuất hiện tại Thanh Hóa, Quảng Nam và Khánh Hòa cùng về mức 50.000 đồng/kg. Nghệ An là nơi có giá lợn hơi thấp nhất với chỉ 49.000 đồng/kg, ở chiều ngược lại Quảng Ngãi và Lâm Đồng cùng 52.000 đồng/kg. Các địa phương khác dao động từ 50.000 - 51.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá lợn hơi hôm nay không biến động, phổ biến từ 49.000 - 52.000 đồng/kg. Riêng Kiên Giang thấp nhất cả nước là 48.000 đồng và Cà Mau cao nhất với 53.000 đồng/kg.

Ngày 14/10, giá lợn hơi của Công ty Chăn nuôi C.P cũng đã điều chỉnh về mức 54.000 đồng/kg ở miền Nam và 53.000 đồng/kg ở miền Bắc. Giá lợn Trung Quốc hôm nay giảm về mức 50.900 đồng/kg.

Giá lợn hơi tiếp tục giảm sâu

Giá lợn hơi tiếp tục giảm sâu

Tháng 9/2023, giá lợn hơi trên cả nước giảm do tình hình dịch tả lợn châu Phi xuất hiện ở một số vùng khiến người dân bán lượng lợn lớn ra thị trường, nên giá có sự chênh lệch giữa các vùng. Trong khi đó, sức mua vẫn chưa có nhiều cải thiện do người dân tiết kiệm chi tiêu.

Trong tháng 9, giá lợn hơi tại một số tỉnh, thành phố dao động trong khoảng 53.000-58.000 đồng/kg, giảm từ 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Cụ thể, tháng 9, giá lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 55.000-57.000 đồng/kg, giảm 1.000-2.000 đồng/kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên và khu vực miền Nam dao động trong khoảng 53.000- 58.000 đồng/kg, giảm 1.000-3.000 đồng/kg so với cuối tháng trước.

Hiện cung - cầu chăn nuôi trong nước nhìn chung vẫn khá cân bằng, đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ nội địa. Dự báo từ nay đến cuối năm, giá lợn sẽ ổn định ở mức hài hòa cho cả người chăn nuôi và người tiêu dùng.

Theo Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai, với giá lợn hơi hiện tại thì các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn chưa bị ảnh hưởng nhiều, còn các hộ chăn nuôi nhỏ đang quay lại thời kỳ thua lỗ vì giá thành chăn nuôi còn khá cao, bình quân khoảng 54.000 đồng/kg. Hiệp hội Chăn nuôi tỉnh Đồng Nai dự báo xu hướng giá lợn hơi có thể ảm đạm đến hết tháng 10. Sau thời điểm đó, thị trường có thể chuyển sang giai đoạn mới lạc quan hơn.

Báo cáo của Bộ NN-PTNT cho biết trong 9 tháng năm 2023, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chăn nuôi lợn vẫn phát triển. Ước tính tổng đàn lợn của cả nước tăng khoảng 4,2% so với cùng thời điểm năm 2022; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt gần 3,6 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2022. Hiện người chăn nuôi chưa tái đàn do vẫn lo ngại nguy cơ bùng phát lại các ổ dịch tả lợn châu Phi.

Trước lo ngại về việc thiếu thịt vào mùa cao điểm cuối năm khi tâm lý lo ngại tái đàn, các chuyên gia phân tích: Hiện tại việc tạm ngưng tái đàn chỉ xảy ra ở các hộ chăn nuôi trang trại nhỏ. Trong khi các trại lớn và doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được dịch bệnh nên vẫn duy trì chăn nuôi theo kế hoạch. Hiện mới chuẩn bị bước sang tháng 9 âm lịch và vẫn còn 4 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán. Đây là khoảng thời gian đủ dài để các doanh nghiệp chuẩn bị và thị trường phục hồi.



Thực tế, theo các doanh nghiệp, cũng không lo lắng nhiều về việc thiếu nguồn cung thịt lợn. Vì ngoài tổng đàn lợn tăng trong 9 tháng qua thì đàn gia cầm cũng tăng. Theo ước tính của Bộ NN-PTNT, tổng số gia cầm của cả nước tăng khoảng 3,5% so với cùng thời điểm năm 2022. Bên cạnh đó, sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 1,7 triệu tấn, tăng 6%; sản lượng trứng gia cầm đạt 14,2 tỉ quả, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò và sản lượng thịt cũng tăng nhẹ. Với nguồn cung đạm động vật dồi dào như vậy, người tiêu dùng có rất nhiều sự lựa chọn cho những sản phẩm phù hợp.